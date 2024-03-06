ຢູເຄຣນ ລາຍງານການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ຄັ້ງໃໝ່ ດ້ວຍໂດຣນ 42 ລຳ

ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ລວມມີເຮືອບິນບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ 42 ລຳ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ 8 ເຂດຂອງຢູເຄຣນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງຣັດເຊຍ 5 ລູກ.
ກອງທັບອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງປະເທດ ໄດ້ຍິງໂດຣນຕົກ 38 ລຳໃນຈຳນວນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 42 ລໍາ.
ກອງທັບອາກາດກ່າວວ່າ ການສະກັດກັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດ ດນິໂປຣເປໂຕຣບກ໌(Dnipropetrovsk), ໂອເດຊາ (Odesa), ເຄີຊັນ (Kherson), ຄະເມລນິສກີ (Khmelnytskyi), ເຊີກາຊີ (Cherkasy), ຄາກີຟ (Kharkiv), ວິນນິດເຊຍ (Vinnytsia) ແລະ ຊູມີ.
ທ່ານ ເຊີຮີ ລີຊາກ (Serhiy Lysak), ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນໃນ ດນີໂປຣເປໂທຣບກ໌ (Dnipropetrovsk), ລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າແຕ່ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຂັດຂວາງການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຢູເຄຣນ ໃນເຂດ ໂວໂຣເນຊ (Voronezh) ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຣັດເຊຍ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສານອາຍາສາກົນ ໄດ້ປະກາດອອກໝາຍຈັບ ຜູ້ບັນຊາການລະດັບສູງຂອງຣັດເຊຍ 2 ຄົນ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຕົວໃນຂໍ້ຫາສົງໄສວ່າ ກໍ່ອາດຊະຍາກໍາສົງຄາມ ລວມທັງການຊີ້ນຳ ການໂຈມຕີຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກ ໃນຢູເຄຣນ.
ໝາຍຈັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກໃຫ້ກັບພົນໂທ ເຊີເກ ອິວາໂນວິຊ ໂຄບີລາຊ (Sergei Ivanovich Kobylash), ຜູ້ບັນຊາການການບິນໄລຍະໄກຂອງກອງກຳລັງອາວະກາດຂອງຣັດເຊຍ, ແລະ ພົນເຮືອໂທ ວິກເຕີ ຄິໂນລາເຢວິຊ ໂຊໂຄໂລຟ (Viktor Kinolayevich Sokolov), ຜູ້ບັນຊາການກອງເຮືອລົບທະເລດຳຂອງຣັດເຊຍ.
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