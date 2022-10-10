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ວັນຈັນ, 10 ຕຸລາ 2022
ໂລກ

ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຖືກ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃສ່​ກັບ​ຕາ​ຂ່າຍ​ສາຍໄຟຄືນ​ແລ້ວ ຫລັງ​ຈາກ​ສາຍ​ໄຟ​ຖືກ​ຕັດ​ຂາດ

ພາບໃນ​ແຟມ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນສະ​ຖາ​ນີ​ສົ່ງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍໃນ​ເມືອງ Enerhodar ໃນ​ຂົງ​ເຂດ Zaporizhzhia ທີ່​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ຢູ່ພາຍ​ໃຕ້​​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ວັນ​ທີ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2022

ສາຍ​ໄຟຟ້າຢູ່​ທາງນອກ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟຟ້າ​ນິວ​ເຄລຍ ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ (Zaporizhzhia) ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ​ໄດ້ຖືກ​ສ້ອມ​ແປງຄືນ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້ ຫລັງ​ຈາກ​ຖືກຍິງດ້ວຍ​ປືນໃຫຍ່​ ເຮັດໃຫ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ ກັບຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຂາດແລະ​ບັງຄັບ​ໃຫ້ມັນ​ຕ້ອງໄດ້​ໃຊ້​ເຄື່ອງຈັກ​ປັ່ນ​ພະ​ລັງ​ງານສຸກ​ເສີນ​ທີ່ໃຊ້​ນ້ຳມັນກາ​ຊວນ​, ອີງ​ຕາມອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດກ່າວ ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ​ (AP).

ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ​ສາ​ກົນ ​ຫຼື IAEA ກ່າວວ່າ ສາຍສົ່ງ​ຂະ​ໜາດ 750 ກິໂລໂວນ ໄດ້​ຖືກເອົາເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃສ່ ກັບໂຮງໄຟ​ຟ້າ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ຫລັງຈາກຖືກສ້ອມແປງໂດຍວິສະວະກອນຊາວຢູເຄຣນ. ເຫດ​ການນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ໂຮງ ໄຟ​ຟ້າສາ​ມາດເລີ່ມປິດເຄື່ອງປັ່ນໄຟທີ່ເປີດຂຶ້ນເພື່ອສະໜອງພະລັງງານ ຫຼັງຈາກສາຍ ໄຟ - ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສຸດທ້າຍຂອງມັນກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ - ຖືກຕັດຂາດໃນຕອນເຊົ້າໆ ​ຂອງວັນເສົາຜ່ານ​ມາ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ IAEA, ທ່ານຣັບ​ຟາ​ແອ​ລ ກ​ຣອ​ຊ​ຊີ (Rafael Grossi) ໄດ້ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງ​ທວີດ​ເຕີວ່າ ການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ ແມ່ນ "ເປັນການບັນເທົາຊົ່ວ ຄາວໃນສະຖານະການທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້."

ໂຮງໄຟ​ຟ້າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຍຶດໂດຍກໍາລັງທະ​ຫານຣັດເຊຍເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ແຕ່ຖືກດໍາເນີນງານໂດຍພະນັກງານຢູ​ເຄ​ຣນ. ເຕົາປະຕິກອນທັງໝົດ 6 ອັນຢູ່ໃນສະຖານ ທີ່ນັ້ນຖືກປິດລົງ ແຕ່ມັນຍັງຕ້ອງການໄຟຟ້າເພື່ອເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະເຮັດ​ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງຄວາມປອດໄພອື່ນໆຢູ່.

ທ່ານກ​ຣອ​ຊ​ຊີ (Grossi) ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງ "ເຂດປົກ ປ້ອງຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມໝັ້ນ​ຄົງຂອງນິວເຄຼຍ" ຢູ່ອ້ອມຮອບໂຮງໄຟ​ຟ້າແຫ່ງ ນັ້ນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຍັງຣັດ​ເຊຍ ​ແລະຈາກນັ້ນ​ ກໍຈະ​ໄປ​ພົບ​ກັບ ປະ​ປະທານາທິບໍດີ​ຢູ​ເຄຣນ, ທ່ານໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ໌​ກີ ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ບັນລຸ​ແຜນການ​ນັ້ນ.

ທ່ານກ​ຣອ​ຊ​ຊີ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີ "ໃນເຂດທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມ ປອດໄພ ແລະຄວາມໝັ້ນ​ຄົງ" ຂອງໂຮງງານ, ລວມທັງໃນເ​ມືອງເອນ​ເນີ​ໂຮ​ດາ (Enerhodar) ທີ່​ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນ ແລະ​ເປັນ​ເມືອງ​ເອກ​ຂອງແຂວງຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ ທີ່ປົກຄອງໂດຍຢູ​ເຄ​ຣນນັ້ນ.

ທ່ານກ່າວວ່າ "ເກືອບທຸກໆມື້ ດຽວນີ້, ມີການຍິງປືນໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄຼຍຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ ຕັ້ງຢູ່ ແລະບ່ອນທີ່ພະນັກງານໂຮງໄຟ​ຟ້າແລະ ຄອບຄົວ ຂອງເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່." "ການຍິງ​ປືນ​ຖະ​ຫລົ່ມ​ໃສ່ຕ້ອງຍຸ​ຕິ​ລົງໃນທັນທີທັນ​ໃດ ມັນມີຜົນກະ ທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະສະ​ພາບຄວາມໝັ້ນ​ຄົງຂອງນິວເຄຼຍຢູ່ໂຮງໄຟ​ຟ້າດັ່ງ​ກ່າວ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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