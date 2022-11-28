ຫົວໜ້າບໍລິສັດພະລັງງານນິວເຄລຍຂອງລັດຖະບານຢູເຄຣນກ່າວໃນ ວັນອາທິດ ວານນີ້ວ່າ ມີສັນຍານບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍອາດຈະພວມ ກຽມ ທີ່ຈະອອກຈາກໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣີສເຊຍ (Zaporizhzhia) ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍຶດໄດ້ໃນເດືອນມີນາ ຜ່ານມາຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປບຸກລຸກນັ້ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການປ່ຽນແປງສະໜາມລົບທີ່ໃຫຍ່ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເຂດຊາໂປຣີເຊຍ (Zaporizhzhia) ທີ່ຖືກຍຶດຄອງເປັນບາງສ່ວນ ທີ່ເປັນແນວໜ້າບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງມາເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ. ການຍິງປືນໃສ່ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຢູ່ອ້ອມແອ້ມໂຮງໄຟຟ້ານັ້ນ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະເກີດໄພພິບັດນິວເຄລຍຂຶ້ນ.
"ໃນຫລາຍອາທິດຜ່ານມານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສົ່ງສັນ ຍານທີ່ປາກົດບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາອາດຈະກຽມອອກຈາກໂຮງໄຟຟ້າໄປ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເປໂຕຣ ໂຄຕິນ (Petro Kotin), ຫົວຫນ້າບໍລິສັດ ອີເນີໂກອາຕອມ (Energoatom) ທີ່ກ່າວໃນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານກ່າວໂດຍອ້າງເຖິງອົງການເຝົ້າຕິດຕາມດ້ານນິວເຄລຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າ "ທໍາອິດ, ມີການລາຍງານຈໍານວນຫລາຍຄັ້ງ ໃນສື່ມວນຊົນຣັດເຊຍທີ່ເວົ້າວ່າ ມັນກຸ້ມຄ່າທີ່ຈະອອກຈາກໂຮງ (ໄຟຟ້າ) ໄປ ແລະອາດຈະກຸ້ມຄ່າຖ້າມອບມີການຄວບຄຸມຂອງໂຮງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ (ອົງການພະລັງງານປະລະມານູ ສາກົນ ຫລື IAEA)." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ເປັນສິ່ງນຶ່ງທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຊື່ອໄດ້ແທ້ໆວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງມ້ຽນເຄື່ອງຂອງເພື່ອກຽມໜີ ແລະລັກເອົາສິ່ງຂອງອັນໃດທີ່ພວກເຂົາສາມາດລັກໄດ້."
ຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນເກີດອຸບັດຕິເຫດນິວເຄລຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ເມືອງຊໍໂນບິລ (Chornobyl ໃນປີ 1986 ໄດ້ກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະ ກັນເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນວ່າ ໄດ້ຍິງລູກປືນໃສ່ຍ່ານໄວ້ເຕົາປະຕິກອນ ຂອງໂຮງໄຟຟ້າຊາໂປຣີສເຊຍ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜະລິດພະລັງງານອີກແລ້ວນັ້ນ.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ມັນໄວເກີນໄປບໍ່ ທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບການຖອນທະຫານຣັດເຊຍອອກຈາກໂຮງໄຟຟ້າ, ທ່ານໂຄຕິນກ່າວໃນໂທລະພາບວ່າ: "ມັນໄວເກີນໄປ. ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນມັນເກີດຂຶ້ນໃນຕອນນີ້, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາ ກໍາລັງກະກຽມ (ທີ່ຈະອອກໜີໄປ).”
"ພະນັກງານ (ຢູເຄຣນ) ທຸກຄົນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜ່ານດ່ານກວດກາ ແລະ ເດີນ ທາງໄປຍັງດິນແດນ (ທີ່ຄວບຄຸມ) ໂດຍຢູເຄຣນ."
ຫົວໜ້າອົງການ IAEA ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນຣັດເຊຍ ຢູ່ນະຄອນອິສຕັນບູລ ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກຜ່ານມາ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງເຂດຄຸ້ມຄອງຢູ່ອ້ອມແອ້ມໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເປັນໂຮງໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຢູໂຣບ, ເພື່ອສະກັດກັ້ນໄພພິບັດນິວເຄຼຍ. ໂຮງໄຟຟ້າຊາໂປຣີສເຊຍເຄີຍໄດ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງໄຟຟ້າໃຫ້ປະມານນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າໃນຢູເຄຣນ.