ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການໂຈມຕີ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ ຂະຫຍາຍສົງຄາມ ໄປສູ່ເຂດ ດອນບາສ

ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະສະຖານທີ່ທາງການແພດຕ່າງໆ ໂດຍກອງກໍາລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ເປັນ ອຸບປະສັກຂັດຂວາງຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາເຄື່ອງມືເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດທາງການແພດໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ປະສົບກັບບັນຫາ. ລິຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ບັນທຶກຈໍານວນພົນລະເຮືອນທີ່ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ 4,450 ຄົນ ລວມເຖິງຈໍານວນຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ 1,900 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 2,560 ຄົນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮຸກຮານ ເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ.
ແຕ່ ສໍານັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ທາງດ້ານສິດທິມະນຸດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງຕິດຕາມເບິ່ງສະພາ ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍທາງສົງຄາມທີ່ເປັນພົນລະເຮືອນກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຈໍານວນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຕໍ່າກວ່າໂຕເລກທີ່ເປັນຈິງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນຄວາມຂັດແຍ້ງ, ອົງການອະນາໄມໂລກລາຍງານວ່າ ໄດ້ຈັດສົ່ງອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງມືຕ່າງໆທາງການແພດສຸກເສີນຈໍານວນ 216 ໂຕນ ໄປໃຫ້ທົ່ວປະເທດຢູເຄຣນແລ້ວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຄສົກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານບານູ ບັດນາກາ (Bhanu Bhatnagar) ກ່າວວ່າ ຫຼາຍກວ່າເຄີ່ງນຶ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ນັ້ນ ແມ່ນໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງໃຈເອົາໄວ້ແລ້ວ.
ໂດຍກ່າວຈາກເມືອງລິວິບ ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຢູເຄຣນ, ທ່ານບັດນາກາ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງສົງຄາມ. ນະເວລານີ້, ທ່ານກ່າວວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ດໍາເນີນການກວດສອບເບິ່ງ 108 ການໂຈມຕີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສະຖານທີ່ທາງ
ການແພດ ເຊິ່ງລວມມີໂຮງໝໍຕ່າງໆ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານການແພດ, ລົດໂຮງໝໍຫຼາຍໆຄັນ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະສາງເກັບເຄື່ອງອື່ນໆ.
ທ່ານບານູ ບັດນາກາ ກ່າວວ່າ:
“ມີຢ່າງໜ້ອຍ 73 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ 51 ຄົນໄດ້ຮັບບາດຈາກການໂຈມຕີເຫຼົ່ານັ້ນ, ແລະພວກເຮົາຍັງຄົງຕິຕຽນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການໂຈມຕີທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວທາງດ້ານການແພດ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຂັດຂວາງຜູ້ຄົນ ຈາກການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ສໍາຄັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍມະນຸດສະທໍາສາກົນນໍາອີກດ້ວຍ.”
ທ່ານບັດນາກາ ກ່າວວ່າ ທີມແພດສຸກເສີນແຫ່ງອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ພາ ກັນຈັດຕັ້ງໂຮງໝໍສະໜາມຂຶ້ນມາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ສະຖານທີ່ອໍານວຍສະດວກຕ່າງໆໄດ້ຖືກທໍາລາຍ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະທ່ານກໍໄດ້ເນັ້ນວ່າ ພວກເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບພັນທະມິດລະດັບຊາດ ແລະລະດັບສາກົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຫ້ອງກວດພະຍາດເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນມາຫຼາຍໆຄັນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານບັດນາກາ ກ່າວວ່າ:
“ປັດຈຸບັນນີ້ ມີສະຖານທີ່ທາງດ້ານການແພດ ຢູ່ 300 ແຫ່ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ, ແລະມີປະມານ 1,000 ສະຖານທີ່ທາງດ້ານການແພດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມ, ແລະນັ້ນ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາທາ
ລະນະສຸກ ມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຖືກທໍາລາຍ ແລະເປັນການຂັດຂວາງທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນ ແລະນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຖືກຈໍາກັດຂອບເຂດ ແລະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຢາຕ່າງໆ, ເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການແພດ ແລະບັນດາພະນັກງານທາງດ້ານການແພດຄົນ ອື່ນໆຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດໄດ້.”
ກອງກໍາລັງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການເຂົ້າຢຶດຄອງນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະໄດ້ປ່ຽນເປົ້າໝາຍໄປຢຶດເມືອງ ລູຮານ ແລະດອນເນັທ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດອນບາສ ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ແທນ.
ໃນມຸມມອງຂອງວິກິດການທີ່ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນ, ອົງການອະນາໄມໂລກກໍາລັງພະຍາຍາມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເມືອງນີໂປຣ (Dnipro) ທີ່ຢູ່ທາງພາກກາງທິດຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ. ໂຄສົກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານບັດນາກາ ກ່າວວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ຕ້ອງການທີ່ຈະຢູ່ໃກ້ກັບປະຊາ ຊົນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ.
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