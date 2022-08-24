ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊີເລນສກີ ຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຊາວຢູເຄຣນພາກັນ “ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຊະຕາ ກຳ ຂອງພວກເຮົາ” ໃນຂະນະທີ່ປະເທດກຳລັງສະຫລອງວັນເອກກະລາດ ພ້ອມກັບເວລາຫົກເດືອນນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ເລີ້ມທຳການຮຸກຮານ.
ໃນການຖະແຫລງຜ່ານທາງວີດີໂອ ຈາກຈະຕຸລັດເອກກະລາດ ທີ່ນະຄອນກິຢິບ ທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອດິນແດນຂອງຕົນ “ຈົນຮອດນາທີສຸດທ້າຍ” ແລະເມື່ອໃດສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງ ມັນຈະເປັນຂີດໝາຍຂອງ ສັນຕິພາບ ຊຶ່ງບັດນີ້ຢູເຄຣນຕ້ອງການໄຊຊະນະ.
ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວວ່າ “ແລະພວກເຮົາຈະຍົກມືຂຶ້ນພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ ເວລາພວກເຮົາຈະສະຫຼອງໄຊຊະນະ ຂອງພວກເຮົາ. ຊາວຢູເຄຣນທັງໝົດ. ເພາະ ວ່າພວກເຮົາບໍ່ຂາຍດິນແດນຂອງພວກເຮົາ ແລະປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ. ສຳລັບພວກເຮົາ ຢູເຄຣນ ແມ່ນຢູເຄຣນທັງໝົດ. 25 ຂົງເຂດທັງໝົດໂດຍປາດສະຈາກການຍິນຍອມ ແລະ ການປະນີປະນອມ.”
ທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນຈະກັບຄືນເຂົ້າໄປຄວບຄຸມເອົາພາກຕາເວັນອອກຂອງຂົງເຂດດອນບັສ ພ້ອມທັງ ໄຄຣເມຍ.
ກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ຫັນປ່ຽນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງເຂົາເຈົ້ານເຂດດອນບບັສ ຫລັງຈາກປະສົບຄວາມລົ້ມແຫລວໃນການບຸກໄປສູ່ນະຄອນຫລວງກີຢິບຂອງຊາວຢູເຄຣນ ໃນຕອນຕົ້ນໆ. ຣັດເຊຍທີ່ໜູນຫລັງພວກແບ່ງແຍກດິນແດນໄດ້ທຳການ ສູ້ລົບກຳລັງຢູເຄຣນຢູ່ເຂດດອນບັສ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນປີດຽວກັນນັ້ນ ຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດຮວມຫຼືພະນວກເອົາເຂດໄຄຣເມຍມາເປັນດິນແດນຕົນ ໃນການເຄື່ອນໄຫ ວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍປະຊາຄົມສາກົນ.
ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວວ່າ “ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ທະຫານຂອງພວກເຈົ້າເສຍຊີວິດ? ປ່ອຍດິນແດນຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ແມ່ຂອງພວກເຈົ້າຮ້ອງໄຫ້? ປ່ອຍດິນແດນຂອງພວກເຮົາ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແມ່ນກໍລະນີງ່າຍໆ ແລະແຈ້ງຂາວຂອງພວກເຮົາ.”
ການສະຫລອງວັນເອກກະລາດໃນສາທາລະນະ ໄດ້ຫ້າມຢູ່ນະຄອນກິຢິບ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ແລະ ສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະໂຈມຕີເຮືອນຊານຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃນຢູເຄຣນ.
Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy said Wednesday that Ukrainians are “fighting for our destiny” as the country marked its Independence Day along with six months since Russia launched its invasion.
Speaking in a video address from Kyiv’s Independence Square, Zelenskyy said Ukraine will fight for its land “until the end,” and that while once the end of the war would be marked by peace, now Ukraine wants victory.
“And we will put our hands up only once — when we will celebrate our victory. The whole of Ukraine,” Zelenskyy said. “Because we do not trade our lands and our people. For us, Ukraine is all of Ukraine. All 25 regions, without any concessions or compromises.”
Zelenskyy said Ukraine would regain control of the eastern Donbas region as well as Crimea.
Russian forces shifted their focus to the Donbas after failing in an early push toward the Ukrainian capital, Kyiv. Russian-backed separatists have been battling Ukrainian forces in the Donbas since 2014. The same year, Russian annexed Crimea in a move not recognized by the international community.
“You don’t want your soldiers to die? Free our lands,” Zelenskyy said. “You don’t want your mothers to cry? Free our lands. These are our simple and clear terms.”
Public Independence Day celebrations were banned in Kyiv as Ukrainian leaders, and the United States, warned of increased Russian efforts to strike civilian infrastructure and government facilities in Ukraine.