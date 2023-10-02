ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ດິມິໂຕຣ ຄູເລບາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນນີ້ວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າ ສະຫະລັດ “ຈະສາມາດຊອກຫາຂໍ້ແກ້ໄຂທີ່ຈຳເປັນ” ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ຄຽງຂ້າງຫົວໜ້ານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທ່ານ ໂຈເຊັບ ບໍແຣລ ນັ້ນ, ທ່ານ ຄູເລບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ທຳການສົນທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກທັງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລີກັນ.
ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍການຕັດສິນໃຈໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະຕັດການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນສຳລັບ ຢູເຄຣນ ອອກຈາກຮ່າງງົບປະມານຊົ່ວຄາວທີ່ຖືກຮັບຜ່ານເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດລັດຖະບານກາງດັ່ງກັບ “ເຫດການ” ແທນທີ່ຈະເປັນການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນລະບົບໃນການສະໜັບສະໜູນນັ້ນ.
ທ່ານ ຄູເລບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຫຼົ້ມສະຫຼາຍໄປ, ເພາະ ສະຫະລັດ ເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍໃນ ຢູເຄຣນ ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍ, ມັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຄາດເດົາໄດ້ຂອງໂລກ.”
ທ່ານ ບໍແຣລ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາກອງປະຊຸມຂອງສະພາການຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ເມື່ອວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ, ທ່ານຍັງເຊື່ອວ່າມັນຈະມີການຄົ້ນພົບຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອສືບຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບ ຢູເຄຣນ.
ກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດ ສະຫະລັດ ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ລັດຖະບານກາງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຈົນຮອດວັນທີ 17 ພະຈິກ ໄດ້ຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງ ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຖືກຄັດຄ້ານໂດຍສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ໃນຄຳປາໄສເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສູ້ຂອງປະເທດຂອງທ່ານກັບ ຣັດເຊຍ ອ່ອນແອລົງ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ກົດດັນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາຕ່ຳໃຫ້ສະໜັບສະໜູນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃຫ້ ຢູເຄຣນ, ໂດຍເວົ້າວ່າທ່ານ “ເບື່ອ ແລະ ເມື່ອຍ” ກັບສະຖານະການສ່ຽງໄພທີ່ເກືອບນຳໄປສູ່ການປິດລັດຖະບານ.