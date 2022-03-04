ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກ໊ສທົ່ວໂລກ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ປັ່ນປ່ວນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາ ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະລາຄາເພີ້ມຂຶ້ນ, ໂດຍທີ່ລາຄານ້ຳມັນໂດ້ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 110 ໂດລາຕໍ່ຖັງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຖິງແມ່ນຄວາມຕ້ອງ ການນ້ຳມັນຈາກຣັດເຊຍຫຼຸດລົງກໍຕາມ. ໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຂອງການຂັດແຍ້ງກັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນວ່າ ບັນຫາຂັດສົນນີ້ຈະແກ່ຍາວໄປດົນປານໃດ.
ນັກວິເຄາະເຂດອ່າວເປີເຊຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ, ທ່ານເທວດໍ ຄາຣາຊິກ (Theodore Karasik) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ມີ “ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້” ຫຼາຍຢ່າງໃນການປະເຊີນໜ້າກັນທາງທະຫານທີ່ “ສາມາດເຮັດໃຫ້ລາຄາພະລັງງານເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ, "ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີການ ປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫລວງເກີດຂຶ້ນ ໃນອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ."
ທ່ານຄາຣາຊິກ ກ່າວອີກວ່າ "ສະຖານະການພະລັງງານ ແລະການກໍານົດລາຄາ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້ຈະແກ່ຍາວໄປດົນປານໃດ ແລະຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນລະດັບໃດ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການລົງໂທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕໍ່ຣັດເຊຍຍ້ອນ ການກະທໍາຂອງປະເທດນັ້ນໃນຢູເຄຣນ. ການລົງໂທດເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່ຣັດເຊຍໃນຂົງ ເຂດພະລັງງານ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງອຸດສາຫະກໍາພະລັງ ງານຂອງຣັດເຊຍຄືແນວໃດ, ແລະພວກເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດວາດພາບເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບເລື້ອງນັ້ນເທື່ອ.”
ໃນເວລານີ້, ການຊື້ນ້ໍາມັນດິບຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຢຸດສະງັກລົງ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ ແນ່ ນອນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການລົງໂທດໂດຍກົງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກພະລັງງານ, ຜັກດັນລາຄາເຂົ້າໄປສູ່ສະພາບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຊື້ຊອກຫາທາງເລືອກອື່ນ.
ປະລິມານການສົ່ງອອກນ້ຳມັນປະສົມຢູຣອລສ໌ (Urals) ຂອງຣັດເຊຍ - ຊຶ່ງມີການຊື້ຂາຍທີ່ມີລາຄາແຕກຕ່າງກັນ ອີງໃສ່ລາຄາຫລັກ Dated Brent ທີ່ເປັນດັດຊະນີ ຂອງເຂດອ່າງມະຫາສະມຸດແອັດແລນຕິກ (Atlantic Basin) ແມ່ນຫລຸດລົງໄປເຖິງລະດັບຕໍ່າຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ໃນການຊື້ຂາຍເມື່ອມໍ່ໆມານີ້.
ແຫຼ່ງຂ່າວໃນອຸດສາຫະກຳການຄ້າຂາຍນ້ຳມັນ, ຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນເລື້ອງຕະຫຼາດ ໂລກກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ດຽວນີ້ຜູ້ຊື້ຂອງຢູໂຣບກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວຊອກຫາແຫຼ່ງສະ ໜອງນ້ຳມັນດິບທີ່ເປັນທາງເລືອກອື່ນ - ບໍລິສັດ PKN Orlen ຂອງໂປແລນ ກຳລັງຮັບສິນຄ້າເພີ້ມເຕີມຈາກຜູ້ສະໜອງນ້ຳມັນປະຈຳ Aramco - ແລະສ່ວນ ໃຫຍ່ນ້ຳມັນນັ້ນ ຈະມາຈາກການຜະລິດໃນທະເລເໜືອ ຫລື North Sea ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະສະຫະລັດ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະສົງບອກນາມ ກ່າວວ່າ ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນຂອງຈີນ, ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສູນກາງກັ່ນນ້ຳມັນຂອງແຂວງຊານດົງ (Shandong) ແມ່ນເປັນຜູ້ຊື້ທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບນ້ຳມັນດິບປະສົມ Urals ແລະ ESPO Blend ຂອງຣັດເຊຍ
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