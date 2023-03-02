ເກົາຫຼີໃຕ້ ຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າສຳລັບການຕໍ່ສູ້ຂອງ ຢູເຄຣນ ກັບ ຣັດເຊຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢູເຄຣນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ ຕໍ່ວີໂອເອ, ເຊິ່ງເປັນການຜັກດັນຄັ້ງໃໝ່ ສຳລັບອາວຸດຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ອາດມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ກອບກູ້ເອົາດິນແດນທີ່ເສຍໄປກັບຄືນມາ.
ໃນຈົດໝາຍທີ່ຂຽນຕອບກັນກັບວີໂອເອນັ້ນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດີມິໂຕຣ ໂປໂນມາເຣັນໂກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ແຕ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ຢູເຄຣນ ຍັງມີ “ຄວາມຕ້ອງການອາວຸດໜັກຢ່າງແຮງ” ທີ່ ໂຊລ ສາມາດສະໜອງໃຫ້.
ທ່ານ ໂປໂນມາເຣັນໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໜ້າເສຍໃຈ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ຍັງລັງເລໃຈທີ່ຈະສະໜອງອາວຸດໃຫ້ກອງທັບຂອງພວກເຮົາ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃນແນວໜ້າ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ, ຢູເຄຣນ ແມ່ນໄດ້ທຳການຮຽກຮ້ອງຢ່າງເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນປະຈຳເພື່ອໃຫ້ ເກົາຫຼີໃຕ້ ສະໜອງອາວຸດໃຫ້. ແຕ່ສະຖານະການແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຮີບດ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຜັກດັນການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ບ່ອນທີ່ທັງສອງຝ່າຍປະເຊີນກັບການຂາດແຄນລູກປືນ.
ທ່ານ ໂປໂນມາເຣັນໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການ ການນຳສົ່ງລົດຫຸ້ມເກາະຂະໜາດໜັກ, ປືນໃຫຍ່ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ, ລູກປືນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານອົງການ NATO ທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດສືບຕໍ່ການປະຕິບັດການໂຈມຕີຕອບໂຕ້.”
ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ສົ່ງອອກອາວຸດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ແລະ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຮວມຕົນເອງເຂົ້າກັບປະເທດຕາເວັນຕົກຢ່າງໃກ້ຊິດກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ ໂຊລ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດການຂາຍ ຫຼື ການບໍລິຈາກອາວຸດໃຫ້ ຢູເຄຣນ, ໂດຍອ້າງເຖິງກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ທີ່ຄວບຄຸມການສົ່ງອາວຸດ ໄປເຂດສົງຄາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ແຕ່ແທນທີ່, ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານທີ່ບໍ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໃຫ້ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍຊຸດ, ເຊັ່ນເສື້ອກັກກັນລູກປືນ, ໝວກກັນກະທົບ ແລະ ວັດຖຸການແພດຕ່າງໆ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳມູນຄ່າ 130 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ຢູເຄຣນ ນອກຈາກ 100 ລ້ານໂດລາ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໃຫ້ເມື່ອປີກາຍນີ້.
ທ່ານ ໂປໂນມາເຣັນໂກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ ເຮັດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ຈະສອດຄ່ອງກັບອຸດົມການປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສະຖານະພາບ “ລັດທີ່ສຳຄັນໃນໂລກ” ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.