ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຍີປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ (Fumio Kishida) ໃນອາທິດນີ້, ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນສິ່ງທີ່ກາຍມາເປັນການເດີນທາງປົກກະຕິ ໄປຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອປະຊຸມກ່ຽວກັບການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະເພື່ອຢືນຢັນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ຂອງປະເທດທ່ານ ທີ່ຈະປົກປ້ອງເສລີພາບໃນການແລ່ນເຮືອ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້.
ດ້ວຍການໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ ແລະໄທໃນຊ່ວງໄລ ຍະກາງປີທໍາອິດຂອງການດໍາລົງຕໍແໜ່ງ, ທ່ານກິຊິດະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຮອບທີ່ຜູ້ນໍາຄົນກ່ອນທັງສອງຄື ທ່ານຊິນໂຊະ ອາເບະ (Shinzo Abe) ແລະ ທ່ານໂຢຊິຮິເດະ ຊູກະ (Yoshohide Suga) ໄດ້ກະທຳມາແລ້ວ.
“ໄປຢາມປະເທດໄທ ໜ້າຈະກ່ຽວກັບເຫດຜົນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ,” ທ່ານສິ-ຊຸນ-ໄຊ (Hsi-hsun Tsai), ສາດສະດາຈານທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາກັງ ໃນໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ອະທິບາຍ. “ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ຊູກະ ເຄີຍໄປຢ້ຽມຢາມແຕ່ຫວຽດ ນາມ ແລະອິນໂດເນເຊຍ. ແຕ່ເວລານີ້ ທ່ານກິຊິດະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ ແລະປະເທດໄທ. ໃນຈໍານວນນີ້, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະຫວຽດນາມ ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລຈີນໃຕ້ ແລະສະໜັບສະໜຸນສິດເສ ລີພາບ ໃນການແລ່ນເຮືອທາງທະເລ.”
ບໍ່ຄືກັນກັບຜູ້ນໍາກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານກິຊິດະ ໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງຈີນຢູ່ໃນຂົງເຂດນ່ານນໍ້າຂອງເອເຊຍ ຄືກັນກັບການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ.
ຍີປຸ່ນ ພິຈາລະນາວ່າ ສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນຂອງ ຣັດເຊຍ ຄືການປະຕິບັດທີ່ “ສັ່ນສະເທືອນຮາກຖານ ຂອງກົດລະບຽບສາກົນທີ່ບໍ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະຢູ່ໃນຢູໂຣບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ລວມເຖິງເອເຊຍນໍາອີກດ້ວຍ.” ອີງຕາມລາຍງານຂອງຖະແຫຼງການກະຊວງການຕ່າງປະເທຍີປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ນໍາອອກເຜີຍແຜ່ພຽງນຶ່ງ ມື້ ລຸນຫຼັງທີ່ກອງກໍາລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຮຸກຮານຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ.
ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຈີນັນຢາງ ໃນປະເທດ ສິງກະໂປ ທ່ານເຄອິ ໂກກະ (Kei Koga) ກ່າວວ່າ ຈຸດປະສົງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນການເດີນທາງຂອງທ່ານກິຊິດະ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຮ້ອງວ່າ ການລວມໂຕກັນຂອງປະຊາຄົມລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບການກະທໍາທີ່ບໍມີເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານບອກກັບ VOA ວ່າ “ທັງສາມປະເທດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍາລັງມີອິດທິພົນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນ ASEAN, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານກິຊິດະ ຈຶ່ງຕ້ອງການນຳໃຊ້ ການເດີນທາງຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບພວກເຂົາເຈົ້າໃນການສະແດງທ່າທີທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ກັບການຕ້ານຢັນຣັດເຊຍ ເພື່ອຮັກສາກົດລະບຽບຂອງສາກົນໃຫ້ຍັງຄົງຢູ່.”