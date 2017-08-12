ທະຫານ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ 4 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຢູ່ ເຢເມນ

ອົງການຂ່າວຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ແຈ້ງວ່າ ທະຫານຂອງຕົນ
4 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນເຮຣີຄອບເຕີ້ຕົກ ໃນປະ ເທດເຢເມນ.
ອົງການຂ່າວ WAM ລາຍງານໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ພວກທະຫານຈຸດັ່ງກ່າວໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການກວດລ້າງທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກ
ກະບົດຊີໄອທ໌ ໃນປະເທດເຢເມນ.
ອົງການຂ່າວ WAM ແຈ້ງວ່າ ອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນເຮຣີຄອບເຕີ້ຕົກ ເກີດຂຶ້ນທີ່ແຂວງ
Shabwa ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເຢເມນ ບ່ອນທີ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະ
ຫະລັດ ໄດ້ແນ່ເປົ້າໝາຍໃສ່ເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ກຳລັງຂອງແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງຊາອຸດີ ພວມສູ້ລົບກັບ ພວກກະ ບົດ
Houthi ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ທັງທາງອາກາດແລະທາງພາກພື້ນດິນ.
ພວກກະບົດ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດນະຄອນຫຼວງ Sana’a ໃນປີ 2015 ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະ
ບານເຢເມນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງ ຈາກນາໆຊາດ ຕ້ອງໄດ້ໄປລີ້ໄພ ຢູ່ຊາອຸດີ ອາ
ຣາເບຍ ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນມາຕັ້ງ ຢູ່ເມືອງທ່າເອເດັນ ຂອງເຢເມນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວເມື່ອໄວໆມານີ້ວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງປະຊາ
ຊົນຊາວເຢເມນແມ່ນພວມຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ ນ້ຳສະອາດ
ແລະຢາປົວພະຍາດ. ການລະບາດຂອງໂຣກອະຫິວາເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ
ຫຼາຍກວ່າ 1,700 ຄົນ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາເປັນຕົ້ນມາແລະຫຼາຍກວ່າ 320,000 ຄົນ
ສົງໄສວ່າໄດ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
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