ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2022 ວານນີ້ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດໃນໄລຍະ 3 ປີ ຄື ແຕ່ 2022 ຫາ 2025 ເພື່ອນຳເອົາຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດໃນໂຄງການ Fulbright 12 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ 5 ທ່ານຈາກສະຫະລັດມາສິດສອນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ຊຶ່ງເວົ້າພາສາອັງກິດມາແຕ່ກຳເນີດ ຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການຮຽນ ໃນແຕ່ລະວັນ, ຊ່ວຍປັປປຸງ ແລະພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ, ສົ່ງເສີມຜູ້ທີ່ສິດສອນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ລວມໄປເຖິງຄູອາອາຈານທີ່ສອນ ພາສາອັງກິດ ແລະນັກສຶກສາ. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ເປັນການສຶບຕໍ່ສັນຍາຈາກ ການໂຄງການ Fulbright English Teaching Assistant ທີ່ເຊັນກ່ອນ ຫນ້ານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດໂດຍ ອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນຕອນທີ່ທ່ານຢ້ຽມຢາມລາວໃນປີ 2016.
ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ໃນພິທີຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ເອັມ ເຮມ໋ອນ ແລະລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ, ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ໂດຍໄດ້ຮ່ວມລົງນາມເຊັນສັນຍາ ເພື່ອເສີມສ້າງແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການ ສິດສອນໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ແລະ ຄູອາຈານຜູ້ອາວຸໂສຢູ່ຕາມໂຮຽຮຽນ ແລະ ຕາມສະຖາບັນການສຶກສາ ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງວິທີການສິດສອນພາສາ ອັງກິດ ແລະ ການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທໍາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ໃນລາວ.
ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຮມ໋ອນ ກ່າວວ່າ: ພາສາອັງກິດແມ່ນເປັນພາສາຂອງອາຊຽນ, ທັງເປັນພາສາສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດກັບສາກົນ, ແລະທັງເປັນໝາກຫົວໃຈສຳຄັນໃນການທີ່ຈະເປີດປະຕູໄປສູ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂອກາດໃນທົ່ວໂລກ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍີນດີທີ່ສຸດ ທີ່ໜັງສືຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ບໍ່ພງຽແຕ່ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດ ມາສູ່ຄູອາຈານພາຍໃນ ນະຄອນຫຼວງວງຽຈັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.”
ໂດຍຜ່ານໜັງສືຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ສະຫະລັດຈະສາມາດສະໜັບສະ ໜູນ ໃນການຊັບຊ້ອນຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ ພາສາອັງກິດຢູ່ຕາມສະຖາບັນການສຶກສາໃນລາວ ລວມທັງ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ຫຼວງພະບາງຈົນເຖິງທ້າຍສົກຮຽນປີ 2023, ແລະ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນໄປສູ່ສະຖາບັນການ ສຶກສາທີ່ຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ.
ຄູສອນພາສາອັງກິດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໂຄງການຫລ້າສຸດຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ ພົນລະເມືອງລາວໃນທຸກເພດ ທຸກໄວ. ສະຫະລັດມີຄວາມໝາຍຫມັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນກໍຄື ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຜາສຸກທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານອາຊຽນ.