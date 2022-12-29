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ວັນພະຫັດ, 29 ທັນວາ 2022
ລາວ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສຫລ ແລະກະຊວງ ສຶກສາແລະກິລາຂອງ​ລາວ ລົງນາມ ເພື່ອຕໍ່ສັນຍາໂຄງການສອນພາສາ ອັງກິດ ໄປ​ອີກ 3 ປີ

ພິ​ທີ​ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອສຶບຕໍ່ສັນຍາຈາກການໂຄງການ Fulbright English Teaching Assistant ລະ​ຫວ່າງເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສ​ຫລ ແລະ ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ​ກິ​ລາ​ຂອງລາວ, ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ທັນ​ວາ, 2022

ສະຖານເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2022 ວານນີ້ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດໃນໄລຍະ 3 ປີ ຄື ແຕ່ 2022 ຫາ 2025 ເພື່ອນຳເອົາຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດໃນ​ໂຄງ​ການ Fulbright 12 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ 5 ທ່ານຈາກສະຫະລັດມາສິດສອນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ຊຶ່ງເວົ້າ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດມາ​ແຕ່​ກຳ​ເນີດ ຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການຮຽນ ໃນແຕ່ລະວັນ, ຊ່ວຍປັປປຸງ ແລະພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ, ສົ່ງເສີມຜູ້ທີ່ສິດສອນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ລວມໄປເຖິງຄູອາອາຈານທີ່ສອນ ພາສາອັງກິດ ແລະນັກສຶກສາ. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ເປັນການສຶບຕໍ່ສັນຍາຈາກ ການໂຄງການ Fulbright English Teaching Assistant ທີ່​ເຊັນກ່ອນ ຫນ້ານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດໂດຍ ອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນຕອນທີ່​ທ່ານຢ້ຽມຢາມລາວໃນປີ 2016.

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ໃນພິທີຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ເອັມ ເຮມ໋ອນ ແລະລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ, ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ໂດຍໄດ້ຮ່ວມລົງ​ນາມເຊັນສັນຍາ ເພື່ອເສີມສ້າງແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການ ສິດສອນໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ແລະ ຄູອາຈານຜູ້ອາວຸໂສຢູ່ຕາມໂຮຽຮຽນ ແລະ ຕາມສະຖາບັນການສຶກສາ ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງວິທີການສິດສອນພາສາ ອັງກິດ ແລະ ການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທໍາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ໃນລາວ.

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະຫະລັດ, ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ເອັມ ເຮມ໋ອນ ແລະ ລ​ັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງລົງນາມຕໍ່ສັນຍາ ໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດ ໄປ​ອີກ 3 ປີ, ວັນ​ທີ 28 ທັນ​ວາ 2022
ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະຫະລັດ, ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ເອັມ ເຮມ໋ອນ ແລະ ລ​ັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງລົງນາມຕໍ່ສັນຍາ ໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດ ໄປ​ອີກ 3 ປີ, ວັນ​ທີ 28 ທັນ​ວາ 2022

ໃນພິທີດັ່ງ​ກ່າວ, ທ່ານ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດເຮມ໋ອນ ກ່າວວ່າ: ພາສາ​ອັງກິດ​ແມ່ນເປັນ​ພາສາ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ, ທັງເປັນ​ພາສາສຳລັບການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດກັບ​ສາກົນ, ​ແລະທັງເປັນ​ໝາກຫົວໃຈສຳຄັນໃນການ​ທີ່​ຈະເປີດປະຕູໄປສູ່ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ແລະ ​ໂອກາດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍີນດີທີ່ສຸດ ທີ່ໜັງ​ສື​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງສະບັບນີ້ບໍ່ພງຽແຕ່ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດ ມາສູ່ຄູອາຈານພາຍໃນ ນະຄອນຫຼວງວງຽຈັນເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງຈະນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ບັນດາ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ ​ແລະພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ສປປ ​ລາວ ອີກດ້ວຍ.”

ໂດຍຜ່ານໜັງສືຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ສະຫະລັດຈະສາມາດສະໜັບສະ ໜູນ ໃນການຊັບຊ້ອນຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ ພາສາອັງກິດຢູ່ຕາມສະຖາບັນການສຶກສາໃນລາວ ລວມທັງ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ຫຼວງພະບາງຈົນເຖິງທ້າຍສົກຮຽນປີ 2023, ແລະ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນໄປສູ່ສະຖາບັນການ ສຶກສາທີ່ຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ,​ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ຄູສອນພາສາອັງກິດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໂຄງການຫລ້າສຸດຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ ພົນລະເມືອງລາວໃນທຸກເພດ ທຸກໄວ. ສະຫະລັດມີຄວາມໝາຍຫມັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນກໍຄື ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຜາສຸກທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ອາ​ຊຽນ.

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