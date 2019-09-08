ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ ເຮືອນຊານ ຫຼາຍພັນຫຼັງ ຂອງ ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຂາດໄຟຟ້າໃຊ້

ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງຍ່າງຜ່ານປ້າຍອີເລັກໂທຣນິກ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄຳວ່າ ຍົກເລີກ ຂອງຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດ ຍ້ອນພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ ຊູລິກ ຢູ່ສະໜາມບິນ ກິມໂປ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ເມື່ອວັນທີ 23 ສິງຫາ 2018. REUTERS/Kim Hong-Ji

ພາ​ຍຸ​ໃຕ້​ຝຸ່ນ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ລັງ​ຮຸນ​ແຮງ ໄດ້​ພັດ​ເຂົ້າ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້,
ເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ຕັດ​ຂາດ​ໄຟ​ຟ້າ 57,000 ຄົວເຮືອນ ກ່ອນ​ທີ່
ຈະ​ຫັນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ສູ່ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່.

ພາ​ຍຸ​ໃຕ້​ຝຸ່ນ ຫຼິງຫຼິງ ໄດ້​ພັດ​ເຂົ້າ​ເກາະ ເຈ​ຈູ ແລະ ທ່າ​ເຮືອ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ, ຕັດ​
ຂາດ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ທັງຫຼາຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ມັນ​ເຄື່ອນ​ຂຶ້ນ
​ເໜືອ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ 49 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ, ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ
​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ.

ແມ່​ຍິງ​ອາ​ຍຸ 75 ປີ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເມືອງ ໂບ​ຣີ​ຢອງ, ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ
​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຊ​ລ, ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 2 ຄົນ​ໄດ້​ເຮັບ​ບາດ​ເຈັບ. ຖ້ຽວ​ບິນ​
ລວມ​ທັງ​ໝົດ 124 ຖ້ວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ.

ພາ​ຍຸ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຜ່ານ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຊ​ລ ແລະ ໄປ​ຮອດ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຕອນ​
ປະ​ມານ 6 ໂມງ​ແລງ, ຕາມ​ເວ​ລາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ສູງ​ກາງ​ຂອງ​ພາ​ຍຸ​ໃຕ້​ຝຸ່ນ​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ຜ່ານ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ພຽງ​ຢາງ ຂອງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ,
ອີງ​ຕາມ​ແຜນ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມທີ່​ໄດ້​ເອົາ​ລົງ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ້​ຂອງ ​ອົງ​ການ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ ເກົາຫຼີ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG