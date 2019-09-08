ພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ ເຮືອນຊານ ຫຼາຍພັນຫຼັງ ຂອງ ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຂາດໄຟຟ້າໃຊ້

ພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນທີ່ມີກຳລັງຮຸນແຮງ ໄດ້ພັດເຂົ້າ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້,
ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ແລະ ຕັດຂາດໄຟຟ້າ 57,000 ຄົວເຮືອນ ກ່ອນທີ່
ຈະຫັນຂຶ້ນໄປສູ່ ເກົາຫຼີເໜືອ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ ຫຼິງຫຼິງ ໄດ້ພັດເຂົ້າເກາະ ເຈຈູ ແລະ ທ່າເຮືອພາກໃຕ້ຂອງເມືອງຕ່າງໆ, ຕັດ
ຂາດໄຟຟ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕຶກອາຄານທັງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນຂຶ້ນ
ເໜືອດ້ວຍຄວາມໄວ 49 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ແມ່ຍິງອາຍຸ 75 ປີຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເມືອງ ໂບຣີຢອງ, ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງ
ໃຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ, ແລະ ອີກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນໄດ້ເຮັບບາດເຈັບ. ຖ້ຽວບິນ
ລວມທັງໝົດ 124 ຖ້ວແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.
ພາຍຸດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະຜ່ານນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ ແລະ ໄປຮອດ ເກົາຫຼີເໜືອ ຕອນ
ປະມານ 6 ໂມງແລງ, ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ສູງກາງຂອງພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນຄາດວ່າ ຈະຜ່ານນະຄອນຫຼວງ ພຽງຢາງ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ,
ອີງຕາມແຜນທີ່ຕິດຕາມທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນເວັບໄຊ້ຂອງ ອົງການອຸຕຸນິຍົມ ເກົາຫຼີ.