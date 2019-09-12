ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດ ບາຮາມາສ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ 2,500 ຄົນໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າ
ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຫາຍສາບສູນ ດົນກວ່ານຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ ໂດຣຽນ ໄດ້ພັດ
ຖະລົ່ມເກາະ ອາບາໂກ ແລະ ແກຣນ ບາຮາມາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຂອງຜູ້ທີ່ຫາຍສາບສູນນັ້ນອາດອາໄສຢູ່ສະຖານທີ່ຫຼົບ
ລີ້ໄພຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກເກາະ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າລາຍຊື່ຢ່າງເປັນທາງ
ການແມ່ນຍັງຖືກກະກຽມຢູ່.
ຜູ້ນຳພາການທ່ອງທ່ຽວເກາະ ອາບາໂກ ຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ທຸກຄົນຢູ່
ໃນເກາະແມ່ນໄດ້ຂາດບາງຄົນໄປ. ມັນໂສກເສົ້າຫຼາຍ.” ຜູ້ນຳພາທ່ຽວຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້
ເວົ້າວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ເຫັນໝູ່ ແລະ ພີ່ນ້ອງຫຼາຍຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ພາຍຸຫົວນັ້ນໄດ້ພັດເຂົ້າ.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດຈາກພາຍຸ ໂດຣຽນ ແມ່ນມີຢູ່ 50 ຄົນ. ແຕ່ໃນຂະນະການຄົ້ນ
ຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການເກັບກວາດດຳເນີນໄປນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດວ່າ ຕົວ
ເລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຖ້ຽວບິນພານິດຫາເກາະ ອາບາໂກ ມີກຳນົດຈະດຳເນີນການຕໍ່ດ້ວຍຕາຕະລາງທີ່ຈຳກັດ
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້ຽວບິນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຮືອ
ບິນການອົບພະຍົບແມ່ນບູລິມະສິດສູງສຸດ.
ການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ພາຍຸເຮີຣິເຄນລະດັບ 5 ດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນພາຍຸ
ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ບາຮາມາສ ນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍປະມານ
3 ພັນລ້ານໂດລາ.