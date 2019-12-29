ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ຂອງປະເທດ ກິເນຍ ບິສຊາວ ແມ່ນກຳລັງລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໃນການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າຮອບທີສອງໄດ້ ໃນປະເທດທີ່ປະສົບຄວາມວຸ້ນວາຍໃນ ອາຟຣິກາ ຕາເວັນຕົກ ເຊິ່ງຄັ້ງນຶ່ງຖືກອະທິບາຍໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດດັ່ງກັບປະເທດ ທີ່ເພິ່ງພາຢາເສບຕິດ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຮເຊ ມາຣີໂອ ວາສ, ເຊິ່ງກຳອຳນາດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014, ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະເຄົາລົບຜົນຄະແນນຕ່າງໆ ໃນການສະແດງທ່າທີ່ໆບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນຂອງການເມືອງທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງນັ້ນ. ທ່ານ ວາສ ແມ່ນປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕຄົນທຳອິດ ທີ່ສຳເລັດການດຳລົງຕຳແໜ່ງຄົບສະໄໝນຶ່ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກປົດ ຫຼື ລອບສັງຫານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະກາດເອກະລາດຈາກ ປອກຕຸຍການ ໃນປີ 1974.
ມັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍພໍ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງຮອບທຳອິດເມື່ອວັນທີ 24 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາທີ່ ກຸ່ມ ECOWAS ໃນພາກພື້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີກຳລັງທະຫານກຽມພ້ອມເພື່ອ “ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງ” ໃນກໍລະນີມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ມີການຍຶດອຳນາດໃນປະເທດ ກີເນຍ ບິສຊາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ, ແນວໃດກໍຕາມຂະບວນການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມວຸ້ນວາຍ.
ໄດ້ມີການຄັດຄ້ານຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼັງຈາກທ່ານ ວາສ ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານ ບໍ່ເຖິງນຶ່ງເດືອນກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກນັ້ນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ທ່ານ ອາຣິສທາຍ ໂກເມັສ (Aristide Gomes), ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະລາອອກ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງແທນທ່ານ ກໍໄດ້ລາອອກຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກົດດັນໃນພາກພື້ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຜູ້ນຳໜ້າໃນການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ແມ່ນທ່ານ ໂດມິງກອສ ຊີໂມເອສ ເປເຣຣາ, ຜູ້ທີ່ມີຄະແນນ 40 ເປີເຊັນຈາກການລົງຄະແນນສຽງຮອບທຳອິດ. ທ່ານມີປະຫວັດທີ່ຍາວນານ ກ່ຽວກັບ ການຂັດແຍ້ງທາງການເມືອງກັບທ່ານ ວາສ. ປະທານາທິບໍດີໄດ້ປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເລືອກທ່ານໃນຕົ້ນປີນີ້ ເຖິງແມ່ນໄດ້ເປັນຕົວເລືອກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກໍຕາມ.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີກທ່ານນຶ່ງຄື ທ່ານ ອູມາໂຣ ຊິສໂຊໂຄ ເອັມບາໂລ, ໄດ້ຄະແນນສຽງ 27 ເປີເຊັນກວ່າ ໃນການເລືອກຕັ້ງຮອບທຳອິດ ແຕ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຈຳນວນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບຂັ້ນຊີ້ຂາດ.