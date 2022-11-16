ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອອະນຸຍາດການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຂອງ ຢູເຄຣນ ຜ່ານທະເລດຳຈະຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າກາຍວັນໝົດອາຍຸຂອງມັນໃນວັນເສົານີ້.
ທ່ານ ເອີດູອານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ໃນເກາະບາຫຼີ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ວ່າ ມັນມີການເຈລະຈາທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ກ່ຽວກັບ ການຍືດເວລາຂໍ້ຕົກລົງ, ແລະ ວ່າທ່ານມີແຜນທີ່ຈະລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຫຼັງຈາກເດີນທາງກັບຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເທີກີ ໄດ້ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຢູເຄຣນ ສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຈາກທ່າເຮືອທະເລດຳຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍກຳປັ່ນຖືກກວດກາໃນປະເທດ ເທີກີ ແລະ ສຳລັບ ຣັດເຊຍ ເພື່ອສົ່ງອອກອາຫານ ແລະ ປຸຍ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ອາຫານປະເພດເມັດ ແລະ ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ປະມານ 11 ລ້ານໂຕນໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປ 42 ປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງໃສ່ ຢູເຄຣນ, ແນເປົ້າໃສ່ 10 ພາກພື້ນ ລວມທັງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ, ໃນການຕອບໂຕ້ທາງທະຫານຕໍ່ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນຄວາມສຳເລັດຂອງສົງຄາມຄັ້ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງແມ່ນການຍຶດຄືນເມືອງ ເຄີສັນ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ສັນຍານເຕືອນໄພທາງອາກາດໄດ້ດັງຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ. ການລະດົມຍິງເກືອບ 100 ຄັ້ງລວມທັງລູກສອນໄຟໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຄວາມດີໃຈຫຼາຍວັນໃນຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖອນກຳລັງອອກຈາກເມືອງ ເຄີສັນ ແລະ ຢູເຄຣນ ຍຶດເອົາເມືອງເອກຂອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວຄືນ ທີ່ກອງກຳລັງ ມົສກູ ໄດ້ຍຶດເອົາໃນຕອນຕົ້ນຂອງສົງຄາມດົນເກືອບ 9 ເດືອນນັ້ນ.
ໃນເກາະ ບາຫຼີ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຢູ່ກອງປະຊຸມຂອງບັນດາຜູ້ນຳກຸ່ມ 20 ປະເທດທີ່ມີອຸດສາຫະກຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັ້ນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພທຳນຽບຂາວທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ມັນສຳຄັນຕໍ່ພວກເຮົາ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳໂລກພົບປະກັນຢູ່ກອງປະຊຸມ G-20 ໃນເກາະ ບາຫຼີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ, ຣັດເຊຍ ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ທຳການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງ ຢູເຄຣນ. ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ຂອງ ຣັດເຊຍ ຈະມີແຕ່ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນບັນດາປະເທດ G-20 ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຍ້ອນສົງຄາມຂອງທ່ານ ປູຕິນ. ພວກເຮົາຈະຢືນຄຽງຂ້າງ ຢູເຄຣນ ໃຫ້ດົນເທົ່າທີ່ຈະດົນ.