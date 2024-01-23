ລັດຖະສະພາເທີກີ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບການເປັນສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ ຂອງສະວີເດັນ ໃນວັນອັງຄານນີ້

ຫຼັງຈາກຄວາມຫຼ້າຊ້າ ມາເປັນເວລາກວ່າ 1 ປີ, ລັດຖະສະພາເທີກີ ກໍມີກຳນົດທີ່ຈະອະນຸມັດການເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ້ ຂອງສະວີເດັນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້. ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຄະນະກຳມະການການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ໄດ້ອະນຸມັດການສະເໜີ ເພື່ອເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ໃນປີ 2022, ສະວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ ໄດ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ເນໂຕ້. ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ຟິນແລນ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອົງການດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນເມສາປີ 2023 ກໍຕາມ, ແຕ່ເທີກີ ກໍໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາ ບັນ ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງສະວີເດັນ, ເຊິ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດ ຕາເວັນຕົກ ຄັດຂ້ອງໝອງໃຈ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເທີກີ ປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບຮອງການເປັນສະມາຊິກຂອງສະວີເດັນ ໂດຍການອ້າງວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ປົກປ້ອງສະມາຊິກ ພັກກຳມະກອນເຄີດິສຖານ (Kurdistan) ຫຼື PKK, ເຊິ່ງເທີກີ, ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະສະຫະລັດ ຮັບຮູ້ວ່າເປັນວ່າ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ປະເທດສະວີເດັນ ໄດ້ອອກຮ່າງກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ຜິດກົດໝາຍ.
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