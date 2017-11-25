ເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີ ກ່າວວ່າ ປ. ທຣໍາ ເຫັນພ້ອມ ທີ່ຈະຢຸດ ຕິດອາວຸດ ໃຫ້ນັກລົບ ຊາວເຄີດ ໃນ ຊີເຣຍ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເທີກີວ່າ ສະຫະ
ລັດ ຈະບໍ່ສະໜອງອາວຸດຕໍ່ໄປອີກ ໃຫ້ແກ່ພວກນັກລົບຊາວເຄີດ ວາຍພີຈີ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ
ອີງຕາມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີຄົນນຶ່ງ ໃນການໂທລະສັບໂອ້ລົມກັນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ລະ
ຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງໂລກທັງສອງ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານເມີບລຸດ ກາວູໂຊກລູ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທ ລະສັບກັບປະທາ
ນາທິບໍດີ ຣີເຊບ ເຕຢິບ ເອີດວນ.
ອີງຕາມທ່ານກາວູໂຊກລູແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳສັ່ງ ທີ່ຈະ
ແຈ້ງວ່າ ພວກນັກລົບວາຍພີຈີ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອາວຸດ. ທ່ານຍັງໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າປະທານາ
ທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວວ່າ “ເລື້ອງໄຮ້ສາລະນີ້ຄວນໄດ້ເສັດສິ້ນລົງມາ ແຕ່ດົນແລ້ວ.”
ຖະແຫລງການຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນຕອນຫລງວັນສຸກວານນີ້ ກ່າວ
ວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານເອີດວນຊາບ ເຖິງການ “ປ່ຽນ ແປງທີ່ກຳລັງມີ
ຂຶ້ນ ໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານ ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນ
ຊີເຣຍ.” ຖະແຫລງການກ່າວເຖິງການປ່ຽນແປງນີ້ວ່າ “ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ
ພວກເຮົາທີ່ຜ່ານມາ” ແລະກ່າວວ່າ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນໃໝ່ໃນການສູ້ລົບ
ຫລັງຈາກການແຕກຂອງເມືອງຣັກກາເມືອງ ເອກຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ປະກາດຕົນເອງຂຶ້ນມານັ້ນ.
ຖະແຫລງການທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍວ່າ “ການສູ້ລົບຢູ່
ເມືອງຣັກກາເສັດສິ້ນລົງແລ້ວ ແລະພວກເຮົາກຳລັງກ້າວໄປສູ່ ການມີສະຖຽນລະພາບ
ເພື່ອຄໍ້າປະກັນວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ISIS ຈະບໍ່ກັບຄືນມາອີກ.”
ຖະຫລງການບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງກຸ່ມວາຍພີຈີຢ່າງເຈາະຈົງ.
ທ່ານເອີດວນ ແລະທ່ານທຣໍາ ຍັງໄດ້ສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບການຊື້ອຸບປະກອນກອງ
ທັບຈາກສະຫະລັດ ໂດຍເທີກີ ອີງຕາມທຳນຽບຂາວ.
ເທກີໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ສະຫະລັດ ລົ້ມເລີກການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ກຸ່ມວາຍພີຈີ ຊຶ່ງເປັນພວກທະຫານບ້ານທີ່ສູ້ລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ສະຫະລັດພິຈາລະນາວ່າ ຊາວເຄີຍໃນຊີເຣຍເປັນກຳລັງສູ້ລົບທີ່ດີເລີດທາງພາກພື້ນດິນ
ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມກໍ້າເກີ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ ດ້ວຍການຮັກສາຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບເທີກີ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດໃນອົງການເນໂຕ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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