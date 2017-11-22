ການ "ໂຜດ" ໄກ່ງວງປະຈໍາປີຂອງທໍານຽບຂາວໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ
ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເປັນປະເພນີ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ທີ່ມີຂຶ້ນກ່ອນຈະຮອດວັນບຸນ
ຂອບຄົນພະເຈົ້າ ຫຼື ບຸນ Thanksgiving. ມີການເລົ່າຂານກັນວ່າ ຄວາມເມດຕາ
ກະລຸນາ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Abraham Lincoln ຕໍ່ໄກ່ງວງໂຕນຶ່ງ ເປັນບໍ່ກໍາເໜີດ
ຂອງພິທີການໂຜດໄກ່ງວງດັ່ງກ່າວ ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນເປັນຢ່າງດີ ໃນສັງຄົມ.
Nikoleta Ilic ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບພວກໄກ່ງວງທີ່ນຳເອົາມາໃຫ້ບັນດາປະທານາທິບໍດີຂອງອາເມຣິກາໂຜດນັ້ນ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາມາສະເໜີ
ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
Edward Lengel ນັກປະຫວັດສາດທີ່ເປັນຫົວໜ້າຂອງສະມາຄົມປະຫວັດສາດຂອງ
ທໍານຽບຂາວເວົ້າວ່າ ມີຫລາຍເລື່ອງທີ່ບອກເລົ່າກັນມາ ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການ
ໂຜດໄກ່ງວງ ໃນງານສະຫລອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ. ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ ມີບາງຄົນກໍເລົ່າ
ຄືນໄປເຖິງສະໄໝທ່ານ Abraham Lincoln ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມກາງເມືອງຂອງ
ອາເມຣິກາ.
Edward Lengel ກ່າວດັ່ງນີ້ "ທ່ານ Abraham Lincoln ມີລູກຊາຍຜູ້ນຶ່ງຊື່ Ted, ເວົ້າ
ຢອກທ່ານ ກ່ຽວກັບໄກ່ງວງທີ່ລາວລ້ຽງ ທີ່ຍ່າງເລາະໄປເລາະມາ ຢູ່ຕາມຕູ້ປ່ອນບັດຕ່າງໆ
ໃນປີ 1864. ແລະທ່ານ Abraham Lincoln ຖາມລາວວ່າ ເປັນຫຍັງໄກ່ງວງໂຕນັ້ນ ຈຶ່ງ
ຍ່າງກ້ຽວໄປວຽນມາຢູ່ແຖວນັ້ນ. ໄກ່ໂຕນີ້ມາໜີ້ ເພື່ອປ່ອນບັດບໍ່?"
ແລ້ວທ້າວ Ted ຕອບວ່າ ໄກ່ງວງຂອງລາວບໍ່ສາມາດປ່ອນບັດໄດ້ ເພາະວ່າມັນຍັງນ້ອຍ
ໂພດ ອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງ.
ທ່ານ Lengel ເລົ່າຕໍ່ໄປວ່າ "ສະນັ້ນ ທ່ານ Abraham Lincoln ໂຜດໄກ່ງວງໂຕນັ້ນ
ແລະໃຫ້ອະໄພແກ່ລາວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກນໍາໄປຂ້າເພື່ອເຮັດເປັນອາຫານມາຂຶ້ນໂຕະ
ສະຫລອງ ບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າໄດ້."
ເມື່ອທ່ານ Harry Truman ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນຊຸມປີ 1940 ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເລີ້ມປ່ອຍ
ໃຫ້ໄກ່ງວງ ທີ່ຈະເອົາມາເຮັດອາຫານໃນງານສະຫລອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້ານັ້ນ ໃຫ້
ເປັນອິດສະຫລະ ເປັນປະເພນີໄປ.
ເກືອບຮອດ 20 ຕໍ່ມາ ຢູ່ໃນໂອກາດທີ່ມີການບັນທຶກເປັນຢ່າງດີນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ
John F Kennedy ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ໄວ້ຊີວິດຂອງໄກ່ງວງໂຕນຶ່ງ ທີ່ເອົາມາທໍານຽບຂາວ
ເພື່ອບໍ່ເອົາຂຶ້ນໂຕະອາຫານໃນໂອກາດບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ. ທ່ານ Kennedy ເວົ້າ
ວ່າ: ບໍ່ ຢ່າຂ້າມັນ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຂ້ອຍຈະໂຜດໄກ່ງວງໂຕນີ້ ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ມັນໃຫຍ່.'
ທ່ານ Lengel ເລົ່າອີກວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ທ່ານ JFK ແນ່ນອນ ແມ່ນເປັນຜູ້ເລີ້ມຕົ້ນ
ໃຫ້ມີປະເພີນີອັນນີ້ ແລະກໍໄດ້ປະຕິບັດສືບຕໍ່ກັນແຕ່ນັ້ນມາ ແຕ່ກໍບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ."
ທໍານຽບຂາວໄດ້ໄກ່ງວງມາຈາກ ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງສະຫະພັນດ້ານໄກ່ງວງ.
ທ່ານ Lengel ເລົ່າເພີ້ມວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມີງານກິນລ້ຽງຢ່າງເປັນທາງການແທ້ໆດ້ວຍອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງດ້ວຍໄກ່ງວງຢູ່ທໍານຽບຂາວ ແມ່ນມີຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່
ສະໄໝຂອງທ່ານ Harry Truman ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ."
ພວກໄກ່ງວງທີ່ໄດ້ຈັດແຈງມາ ໄດ້ຖືກໂຜດ ແລະມັກຖືກສົ່ງໄປໄວ້ ຢູ່ໃນສວນສັດລ້ຽງ
ຢູ່ຄຸ້ມໃກ້ໆຫັ້ນ. ແຕ່ວ່າໄກ່ງວງທີ່ມາເຮັດໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີຮັບປະທານນັ້ນ ແມ່ນ
ຊື້ດ້ວຍເງິນຂອງທ່ານເອງ ແລະໃຫ້ປຸງແຕ່ງຕາມໃຈມັກຂອງທ່ານ ແລະຂອງຄອບຄົວ
ຂອງທ່ານ.
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