ເທີກິ ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຍິງໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ໂດຍກອງກຳລັງຂອງລັດຖະບານຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານເທີກີ ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນ ດັ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນຈັນມື້ນີ້. ກຸ່ມຕິດຕາມສົງຄາມຂອງຊີເຣຍກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທະຫານຊີເຣຍ 6 ຄົນ ກໍໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍເຊັ່ນກັນ.
ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ກັນນັ້ນ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກທີ່ ຂະບວນກອງທະຫານຂອງເທີກີ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃນແຂວງອິດລິບ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ອັນເປັນຖານທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນຊີເຣຍ ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ຈະເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດເພື່ອນບ້ານຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງວ່າການປະທະກັນໂດຍກົງເຊັ່ນນີ້ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະເກີດຂຶ້ນເລີຍ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເທີກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງເທີກີ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງເມືອງອິດລິບ ອັນເປັນການເສີມກຳລັງ ແລະໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ຢູ່ທີ່ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ແຈ້ງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃຫ້ແກ່ທາງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຊາບລ່ວງໜ້າໄປແລ້ວກໍຕາມ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງເທີກີ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການໂຈມຕີ ດ້ວຍການທຳລາຍເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ. ພ້ອມກັບ ທະຫານເທີກີ 4 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ກໍຍັງມີຜູ້ບາດເຈັບອີກ 9 ຄົນ.
ໃນການກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ
ຢູເຄຣນນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງປືນໃຫຍ່ຂອງເທີກີ ຍິງໂຈມຕີ ໃນຈຳນວນ 46 ເປົ້າໝາຍ. ທ່ານເອີໂດອານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮືອບິນລົບ ຂອງເທີກີ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຈມຕີ ແລະໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼືບາດເຈັບ ລະຫວ່າງ 30 ຫາ 35 ຄົນ ໃນຝ່າຍຊີເຣຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫລັກຖານຢືນຢັນໃດໆ.
ທ່ານເອີດູອານ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ພວກຜູ້ທີ່ທົດລອງ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງເທີກີ ດ້ວຍການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍແບບນັ້ນ ຈະເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ໄດ້ບອກຣັດເຊຍໄປແລ້ວວ່າ ອັງກາຣາ ຈະບໍ່ຍອມຮັບ “ສະຖານະການໃດໆ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຖືກກີດກັ້ນ” ບໍ່ໃຫ້ຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງຊີເຣຍ.
ທ່ານເອີດູອານ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາ ມິດງຽບຢູ່ ໃນເວລາທີ່ທະຫານຂອງພວກເຮົາ ກຳລັງຖືກເຂັ່ນຂ້າຢູ່ນັ້ນ.”
ກອງທັບຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ກອງທັບອາກາດຂອງຕົນ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມນ່ານຟ້າຂອງເມືອງອິດລິບ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ເປັນເຂດຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຫຼັງຈາກທະຫານເທີກີ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ. ສູນກາງໄກ່ເກຍການປະນິປະນອມຂອງກອງທັບ ຣັດເຊຍ ໃນ ຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ນ່ານຟ້ານັ້ນ “ກຳລັງຖືກຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ໂດຍກອງທັບອາກາດຂອງ ຣັດເຊຍ.”
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