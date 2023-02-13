ເທີກີ ແມ່ນກຳລັງແນເປົ້າໃສ່ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ 134 ບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆສຳລັບການກ່າວຫາວິທີການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກກູ້ໄພກອບກູ້ສົບຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມເຕີມອອກມາຈາກຕຶກທີ່ພັງລົງ ຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວສອງຄັ້ງເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 33,000 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 92,000 ຄົນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເທີກີ ທ່ານ ເບເກຍ ບອສແດກ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະລົງໂທດທຸກຄົນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບຕຶກຫຼາຍພັນຫຼັງ ທີ່ໄດ້ພັງລົງ ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວເມື່ອວັນຈັນອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ທຳລາຍພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ທີກີ ແລະ ພາກເໜືອປະເທດ ຊີເຣຍ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ 3 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີຢູ່, 7 ຄົນຖືກຄວບຄຸມຕົວ ແລະ ອີກ 7 ຄົນຖືກຫ້າມອອກຈາກປະເທດ.
ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເມີນຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການພັງລົງຂອງຕຶກຫຼາຍຫຼັງນັ້ນ, ບັນດານັກກູ້ໄພຫຼາຍພັນຄົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍາກທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ໄດ້ສືບຕໍ່ຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດ, ແລະ ປະຊາຊົນຈຳນວນນ້ອຍແມ່ນຖືກພົບມີຊີວິດຢູ່. ກ້ອງຖ່າຍຄື້ນຄວາມຮ້ອນແມ່ນໄດ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອກວດສອບກອງຄອນກຣີດ ແລະ ເຫຼັກ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກກູ້ໄພໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມມິດງຽບ ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງຜູ້ທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນ.
ແມ່ມານຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອອກມາເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, 157 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງ ຮາເຕ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່, ອີງຕາມວິທະຍຸລັດຖະບານ TRT.
ໂທລະພາບ ຮາເບີ ເທີກ (HaberTurk) ໄດ້ຖ່າຍທອດສົດການກູ້ໄພເດັກຊາຍອາຍຸ 6 ປີ ທີ່ຖືກນຳອອກມາຈາກຊາກຫັກພັງຂອງເຮືອນຂອງລາວ ໃນເມືອງ ອາດີຢາມານ. ເດັກຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວຖືກຄຸມດ້ວຍຜ້າຫົ່ມອະວະກາດ ຫຼື Space Blanket ແລະ ນຳຂຶ້ນລົດໂຮງໝໍ. ນັກກູ້ໄພທີ່ອິດເມື່ອຍຄົນນຶ່ງໄດ້ເອົາໜ້າກາກຂອງລາວອອກ ແລະ ຫາຍໃຈເລິກໃນຂະນະທີ່ແມ່ຍິງກຸ່ມນຶ່ງສາມາດໄດ້ຍິນຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມດີໃຈ.
ບັນດາໄອຍະການໄດ້ເລີ່ມເກັບເອົາຕົວຢ່າງຂອງຕຶກຕ່າງໆສຳລັບຫຼັກຖານຂອງ ວັດຖຸທີ່ຖືກໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນຮຸນແຮງ, ແຕ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຫຼັກເກນການກໍ່ສ້າງ, ສຳລັບການທຳລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.
ສອງບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະໜີອອກຈາກປະເທດໄປປະເທດ ຈໍເຈຍ ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມຕົວໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ສະໜາມບິນ ອີສຕານບູລ ໃນວັນອາທິດວານນີ້. ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວຖືກນຳມາຮັບຜິດຊອບສຳລັບການກ່າວຫາກໍ່ສ້າງຕຶກທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີທີ່ໄດ້ພັງລົງຫຼາຍ ຫຼັງໃນເມືອງ ອາດີຢາມານ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອກະຊົນ DHA ແລະ ການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນອື່ນໆ.