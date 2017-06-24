ເທີກີ ພ້ອມແລ້ວ ຈະຊ່ວຍກາຕ້າ ໃນວິກິດການ ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່

ເທີກີ ຍັງສືບຕໍ່ຖືກແກ່ດຶງເຂົ້າສູ່ວິກິດການ ລະຫວ່າງ Qatar ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ
ກັບບັນດາປະເທດໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າ Doha ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ບັນດາກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງຢູ່ໃນຂົງເຂດ. Ankara ໃຫ້ການໜູນ
ຫລັງຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ Qatar ແລະໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະຢຸດເຊົາການການສ້າງຄວາມ
ສຳພັນທາງທະຫານຂອງຕົນຫວ່າງມໍ່ໆນີ້.
ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ລົດຫຸ້ມເກາະເທີກີຫ້າຄັນ ແລະທະຫານ 23 ຄົນໄດ້ໄປເຖິງ
ນະຄອນ Doha ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການສ້າງຕັ້ງຄ້າຍທະຫານ ທີ່
ປະກອບດ້ວຍທະຫານຫຼາຍກວ່າ 5000 ຄົນ. ແຕ່ວ່າການປິດຄ້າຍທະຫານດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນນຶ່ງໃນການຮຽກຮ້ອງ 13 ຂໍ້ໃນ ທີ່ Riyadh ໄດ້ຍື່ນຕໍ່ Qatar ເພື່ອຈະຍຸຕິວິກິດ
ການນີ້.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດເທີກີ ທ່ານ Fikri Isik ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ
ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະພາບ. “ການຊັ່ງຊາຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກ ລົງເລື່ອງ
ຄ້າຍທະຫານກັບ Qatar ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລາຍການ ຂອງພວກເຮົາ” ທ່ານ Isik ໄດ້ກ່າວ
ຢ້ຳວ່າ ການສົ່ງທະຫານໄປຕື່ມ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ແນໃສ່ ປະເທດໃດໆ ແລະຄວນເຫັນວ່າເປັນ
ການປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ການສ້າງສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນ
ກ່ຽວກັບລາຍງານການປິດຄ້າຍທະຫານນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກມີການຮຽກຮ້ອງ
ດັ່ງກ່າວ ຈະໝາຍຄວາມວ່າເປັນການແຊກແຊງຕໍ່ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ.”
ຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄ້າຍທະຫານເທີກີ ມີຂຶ້ນໃນປີ 2014 ແລະເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຍຸດ
ທະສາດອັນກວ້າງຂວາງຂອງ Ankara ໃນການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຕົນ.
“ຄ້າຍທະຫານນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້ເທີກີ ມີຄ້າຍຂອງຕົນຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດ” ນັ້ນເປັນຂໍ້ສັງເກດຂອງນັກຂ່າວການເມືອງ ທ່ານ Semih Idiz ຂອງເວັບໄຊ
Al Monitor. “ແຕ່ຫລັງຈາກວິກິດການ Qatar ແລ້ວ ວິທີການທີ່ Ankara ໄດ້ຮັບຜ່ານ
ຮ່າງກົດໝາຍຢ່າງຮີບຮ້ອນອະນຸຍາດໃຫສົ່ງທະຫານໄປນັ້ນ ແມ່ນເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ່ອງຮອຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຜູ້ປົກຄອງ Qatar ທີ່ລັດຖະມົນ
ຕີປ້ອງກັນປະເທດເທີກີໄດ້ກ່າວ.”
ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານ Recept Tayyib Erdogan ໄດ້ຢູ່ແຖວໜ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ການ
ໜູນຫລັງແກ່ Doha ໂດຍຮ້ອງການຂວ້ຳບາດຂອງຊາອຸດີ ຕໍ່ Qatar ວ່າ “ເປັນການລົງ
ໂທດປະຫານຊີວິດ.” ພ້ອມກັບການສົ່ງທະຫານໄປນັ້ນ Ankara ຍັງໄດ້ນຳພາ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອທັບມ້າງການຂວ້ຳບາດ ແລະສົ່ງການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງໆ
ຫລາຍພັນໂຕນໄປໃຫ້ກາຕ້າ.
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