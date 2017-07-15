ເທີກີ ສະຫຼອງ ວັນຄົບຮອບ ລັດຖະປະຫານ ທີ່ປະສົບ ກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ

ເທີກີ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະ ການເຮັດລັດ ຖະປະ
ຫານຂອງພວກທະຫານ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ປະທານາທິບໍດີ Recep Tayyip Erdogan ກໍໄດ້ປົດລັດຖະ ກອນຢ່າງ
ໜ້ອຍ 100,000 ຄົນອອກຈາກໜ້າທີ່ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າເປັນບັນດາຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜູນ ຕໍ່ການເຮັດລັດຖະປະຫານທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະບານຍັງ
ໄດ້ຈັບອີກ 50,000 ຄົນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ເປັນວັນພັກແຫ່ງຊາດເພື່ອ
“ປະຊາທິປະໄຕ ແລະຄວາມສາມັກຄີ."
ພັກຝ່າຍຄ້ານເທີກີກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ Erdogan ພວມເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ການ
ປົກຄອງແບບຜະະເດັດການ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳເທີກີກ່າວວ່າ ການປາບປາມ ຕໍ່ພວກທີ່
ຮຽກຮ້ອງສິດທິມະນຸດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອທັບມ້າງ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງລັດຖະບານທີ່ປົກຄອງປະເທດ.
ທ່ານ Erdogan ກ່າວອ້າງວ່າ ການເຮັດລັດຖະປະຫານ ແມ່ນນຳພາໂດຍນັກສອນ
ສາສະໜາ Fethullah Gulen ທີ່ໄດ້ລີ້ໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມາເປັນເວລາເກືອບສອງ
ທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ. ທ່ານ Gulen ໄດ້ປະຕິເສດວ່າທ່ານບໍ່ການພົວ ພັນໃດໆ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບລັດຖະປະຫານນັ້ນທ່ານ Gulen ກ່າວວ່າ
“ການປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານເທີກີ ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ໄຮ້ດຽງສາ ໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ
ໄດແກ່ດຶງເອົາເທີກີ ເຂົ້າຢູ່ໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດທີ່ມີປະຫວດຂີ້ຮ້າຍສຸດ ໃນໂລກ ໃນດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ແລະສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນ
ຖານ” ແລະປະຊາຊົນເທີກີ “ກຳລັງພາກັນໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງເປັນຈຳນວນຫລວງ
ຫລາຍ ຕໍ່ຄຳເວົ້າທີ່ກຽດຊັງດັ່ງກ່າວ.”
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເທີກີໄດ້ປົດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ ລັດຖະກອນ ແລະນັກວິຊາ
ການຫຼາຍກວ່າ 7,000 ຄົນ ອອກຈາກໜ້າທີ່.
ຄຳສັ່ງລັດຖະບານສະບັບນຶ່ງ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍໜັງສືພິມ Gazette ຂອງທາງການ
ເທີກີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຮວມຢູ່ໃນບັນດາພວກທີ່ຖືກປົດຄັ້ງນີ້ ກໍມີຕຳຫລວດ 2,303
ຄົນ ຊຶ່ງເປັນນາຍຕຳຫຼວດຂັ້ນສູງຈຳນວນນຶ່ງ ພ້ອມໆກັບນັກວິຊາການຫລາຍກ່ວາ
300 ຄົນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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