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ປ. ທຣຳ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາ ກັບທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ມີຄວາມຄືບໜ້າ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ພົບປະກັນ ໃນກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ ທີ່ສາລາປະຊາຊົນ ໃນນະຄອນປັກກິ່ງ, 9 ພະຈິກ 2017.

​ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ
ທີ່​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳກັນກ່ຽວ​ກັບເລື່ອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ” ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຈີນ ຫຼັງ​ຈາກ
​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຈລະຈາຫາລືທີ່ນະຄອນຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ​ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳແລະຜູ້​ນຳ​ຈີນ ທ່ານ Xi Jinping.

ທ່ານ Tillerson ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ຂອງ​ຈີນ ກັບ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​
ຂ່າວໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ວ່າ ຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້ນຳທັງສອງ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຈລະຈາ​ສອງ​ຝ່າຍ ທີ່​ເພັ່ງ​
ເລັງ​ໃສ່ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ການ​ຄ້າ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທັງ​ສອງ​ທ່ານ ຍັງໄດ້​ແລກປ່ຽນ​ຄວາມເຫັນຢ່າງ​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ​ກ່ຽວກັບເລື່ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ແລະ​ການ​ຜິດ​ຂ້ອງ​ຕ້ອງ​ຖຽງ
ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບເຂດ​ນ້ຳ​ແດນ​ດິນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້.

​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຽງ​ຢາງ​ນັ້ນ ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ຈີນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ
ແລະຊັດເຈນໃນ​ການເຈລະຈາຫາລື​ເປັນເວລາ​ 2 ມື້​ນັ້ນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມ
ຮັບ ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ​ເປັນປະເທດທີ່ມີອາວຸດ​ນິວ​ເຄລ​ຍ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳແລະຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ ທີ່ສາລາປະຊາຊົນ ໃນປັກກິ່ງ, 9 ພະຈິກ 2017.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳແລະຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ ທີ່ສາລາປະຊາຊົນ ໃນປັກກິ່ງ, 9 ພະຈິກ 2017.

“ມັນ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ສຳ​ຫຼັບ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ສອງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
Tillerson ​ ​ແລະກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ມູມມອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວກັບຍຸດທະ
ວິທີ​ຕ່າງໆ, ກຳນົດເວລາ​ ແລະຈະ​ໃຊ້​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ ​ແລະ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່
​ພວ​ກເຮົາ​ໃຊ້​ເວລາ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນກັນ.”

ອີ​ງຕາມ​ທ່ານ Tillerson ແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ​ໄດ້​ແຈ້ງໃຫ້​ທ່ານ Xi ຊາບວ່າ
“ທ່ານ​ແມ່ນ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ​ທ່ານ​ຈະ​ສາມາດ​ແກ້ໄຂ​ບັນຫາ​ນີ້​
ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້.”

ພວກພະນັກງານກຳລັງຕິດຕັ້ງແກ້ວກະຈົກ ໃກ້ໆກັບຮ້ານອາການ McDonald ໃນປັກກິ່ງ, 7 ພະຈິກ, 2017. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ, ທ່າມກາງການຕຳໜິຕິຕຽນເລື່ອງການຄ້າ ທີ່ຈຳກັດ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ, ນະໂຍບາຍດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະອື່ນໆ ທີ່ສູງຂຶ້ນນັ້ນ..
ພວກພະນັກງານກຳລັງຕິດຕັ້ງແກ້ວກະຈົກ ໃກ້ໆກັບຮ້ານອາການ McDonald ໃນປັກກິ່ງ, 7 ພະຈິກ, 2017. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ, ທ່າມກາງການຕຳໜິຕິຕຽນເລື່ອງການຄ້າ ທີ່ຈຳກັດ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ, ນະໂຍບາຍດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະອື່ນໆ ທີ່ສູງຂຶ້ນນັ້ນ..

ກ່ອນໜ້າ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຈີນ ຕ້ອງເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ
​ກັນ​ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວແລະ​ໂລກລອດພົ້ນຈາກ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​
ທີ່​ຮ້າຍແຮງ​ຈາກ​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກຄອງ​ທີ່ເຂັ່ນຂ້າປະຊາຊົນໃນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ໃຫ້ຄວາມ​ເຫັນດັ່ງກ່າວ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານຢືນ​ຄຽງ​ຂ້າງ​ກັບ​ປະທານ​ປະ​ເທດ​
ຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ຫຼັງ​ຈາກພວກ​ທ່ານ ​ໄດ້​ກ່າວຖະແຫຼງໃນສິ່ງທີ່​ໄດ້​ຕຽມ​ໄວ້​ນັ້ນ​ແລ້ວ,
​ແຕ່​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້ຕອບຄຳ​ຖາມ​ໃດ​ໆ ​ຂອງ​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳແລະຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ປັກກິ່ງ, 9 ພະຈິກ 2017
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳແລະຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ປັກກິ່ງ, 9 ພະຈິກ 2017

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