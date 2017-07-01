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ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານມູນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມສາມັກຄີ ໃນການປະເຊີນໜ້າ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ

ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ (ຂວາ) ແລະປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນແຈອິນ ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ທີ່ສວນດອກກຸຫຼາບ ຂອງທຳນຽບຂາວ. (30 ມິຖຸນາ 2017)

ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ປະກາດ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ​ໝົດຄວາມ
​ອົດທົນ​ກັບ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອແລ້ວ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທີ່​ທຳນຽບຂາວ.

​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່​ສວນດອກ​ກຸຫຼາບ ຄຽງ​ຂ້າງ​ປະທານາທິບໍ​ດີ​ມູນ​ແຈ​ອິນ ​ແຫ່ງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ໄດ້​ປະກາດ​ ກ່ຽວ​ກັບ “ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຕອບ​ໂຕ້” ຕໍ່​ໂຄງການ​ອາ
ວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ​ແລະ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ພຽງ​ຢາງ.

ເບິ່ງ: ຜູ້ນຳ ສຫລ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຕອບໂຕ້ ຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ

US, South Korea Leaders Agree to Respond Strongly to North Korean Provocations
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“ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດແຫ່ງ​ຄວາມ​ອົດທົນ​ກັບ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​
ໄດ້​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ” ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າ ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳທີ່​ກ່າວ​ເຖິງການ​ຮັບ​ມື​ກັບ
​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຂອງ​ຜູ້ນຳ​ສະຫະລັດ​ຄົນ​ກ່ອນ. “ນັບ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍໆປີ​ແລະ​ກໍ​ປະສົບ​ກັບ
​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວແລະ​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງຄວາມ​ອົດທົນ​ນັ້ນແມ່ນໄດ້​ໝົດ​ໄປ​ແລ້ວ.”

ທ່ານ​ທຣຳ ​ແລະ​ທ່ານ​ມູນ ແມ່ນມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າຈະ​ກົດ​ດັນເກົາ
ຫລີເໜືອ​ຫຼາຍປານ​ໃດ ​ເພື່ອ​ຈະ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ ​ລົ້ມ​ເລີກ ​ໂຄງການ​ອາວຸດຕ່າງໆ.
ພວກ​ຜູ້ນຳ​ທັງ​ສອງຍັງ​ໄດ້​ຕ້ອງ​ຕິ ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ບາງ​ຢ່າງຂອງ​
ປະ​ເທດ​ຕົນ. ​ແຕ່​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ພວກ​ຜູ້ນຳ​ທັງ​ສອງໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ
​ປຸ້ມລຸມ​ສາມັກຄີ​ກັນ.

ເບິ່ງ: ທ່ານມູນ ຖະແຫຼງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳພັນ ກັບ ສຫລ

Moon: US, South Korea Working Towards 'Great Alliance'
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ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັນ ​ປະມານ​ເຄິ່ງຊົ່ວ​ໂມງ​ ດົນ​ກວ່າ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້ ທ່ານ​ມູນ​ໄດ້
​ກ່າວ​ຊົມ​ເຊີຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ ແລະ​ການ​ຍອມຮັບ​ສະພາບ​ໂຕ​ຈິງ​ຂອງທ່ານ​
ທຣຳ ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ສາມາດ​ເສີມ​ສ້າງ ​ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່​ສອດຄ່ອງ​ກັນ ກ່ຽວ​
ກັບ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ ນັບ​ແຕ່​ຄວາມ​ສຳພັນ​ໃນ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຕະຫລອດຈົນ​ບັນ
ຫາ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ທຳນຽບຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຜູ້ນຳ​ທັງ​ສອງ “​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ​ທີ່​ຈະ​ສືບຕໍ່​ການປະ
ສານ​ງານ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ​ຮ່ວມ​ກັນໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຫຼມເກົາຫຼີ​
ເປັນ​ເຂດ​ປອດ​ນິວ​ເຄລຍ ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ສາມາດ​ພິສູດແລະ​ຕ່າວ​ປິ້ນບໍ່​ໄດ້ ດ້ວຍ​ສັນ
ຕິ​ວິທີ.”

Trump on Achieving a Fair Trade Deal with South Korea
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ທ່ານ​ມູນ​ກ່າວ​ວ່າ “ບັນຫາ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ
​ໂດຍ​ປາສະຈາກ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອຄວນ​ຈະບໍ່​ວ່າ​ດ້ວຍ​ວິທີ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ແມ່ນ
ຕີ​ລາຄາ​ຕ່ຳ​ເກີນ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໝັ້ນຢ່າງ​ແນ່​ວ​ແນ່ຂອງສະຫະລັດ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້
ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້.”

ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ທີ່ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເກົາ
ຫຼີີ​ເໜືອ. ທ່ານ​ມູນ​ກ່າວ​ວ່າ ທັງ “ການ​ລົງ​ໂທດ ​ແລະ​ການ​ໂອ້​ລົມ” ຈະ​ມີ​ການນຳ​ໃຊ້​ໃນ​
ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ພຽງ​ຢາງ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​
ໃສ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ເພີ້ມຕື່ມ.

North Korea, Trade Issues Among Agenda Items for Trump, Moon
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ອີງ​ຕາມ​ທຳນຽບຂາວ​ແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີ​ທັງ​ສອງ ​ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ
ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ວັດ​ດີກາ​ນ ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແລ້ວ
ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ຮູ້​ວ່າ​ໄດ້​ມີ​ການລະ​ເມີດ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​
ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ.”

ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ພົບ​ປະ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ລະຫວ່າງ​ທ່ານ​ທຣຳ​ມະຫາ​ເສດຖີ​ພັນ​ລ້ານ​ອະດີດ​ນັກ
ພັດທະນາ​ອະສັງຫາ​ຣິມມະ​ຊັບ ​ແລະ​ທ່ານ​ມູນ ທະນາຍຄວາມ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ຫົວ​ເສລີ​ນິ
ຍົມ ທີ່​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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