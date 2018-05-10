ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເຕືອນອີຣ່ານໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມັນ
ຈະມີ “ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕິດຕາມມາ” ຖ້າຫາກວ່າອີຣ່ານ ເລີ່ມພັດທະນາ ອາວຸດ
ນິວເຄລຍ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນຕົວ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນາໆຊາດ ສະບັບປີ
2015 ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍຸຕິໂຄງການນິວເຄລຍ ຂອງເຕຫະຣ່ານ.
ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນສັ້ນໆ ທີ່ທຳນຽບຂາວນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ
“ໃນໄວໆນີ້” ຈະທຳການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ອີຣ່ານ ເປີດການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂໃໝ່ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, ນັ້ນກໍຄື
ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະຍາວຸດແລະການເຂົ້າໄປມີໜ້າທາງທະຫານຂອງອີຣ່ານ
ຢູ່ໃນຊີເຣຍ, ເຢເມນ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າ ສ້າງ “ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ ແລະຄວາມຕາຍ”
ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີ ຫຼືວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດ
ຂໍ້ຕົກລົງເລີຍ.” ທ່ານທຣຳຮັບຮູ້ວ່າ ສະຫະລັດ “ບາງທີອາດຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ດີປານໃດ
ກ່ຽວກັບພວກເຂົາ,” ແຕ່ກໍກ່າວວ່ານັ້ນແມ່ນດີແລ້ວສຳລັບທ່ານ.
ທ່ານທຣຳ ຍັງສືບຕໍ່ໂຈມຕີ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ລະຫວ່າງເຕຫະຣ່ານ ກັບສະຫະລັດ
ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ ຂອງທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ, ໂດຍເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ
ວ່າ “ເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂີ້ຮ້າຍ ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ ແລະມັນບໍ່ຄວນຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງອັນນີ້ດ້ວຍຊ້ຳ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ອີກ 5 ປະເທດທີ່ຮ່ວມລົງນາມໃນ
ສັນຍານີ້ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອັງກິດ ຈີນ ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ແລະເຢຍຣະມັນ ຕ່າງກໍອອກສຽງ ສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້.
ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານອີມາແນລ ມາກຣົງ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ດົນກວ່ານຶ່ງ
ຊົ່ວໂມງ ກັບປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ທ່ານຮັສຊານ ຣູຮານີ ໃນວັນພຸດວານນີ້. ທຳນຽບ
ຂອງທ່ານມາກຣົງໄດ້ກ່າວວ່າ ຝຣັ່ງ ໄດ້ບອກກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍອີຣ່ານວ່າ ທ່ານຍັງ
ຢາກທີ່ຈະສືບຕໍ່ກັບສັນຍາທີ່ວ່ານີ້ “ໃນທຸກຮູບແບບ.” ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ທ່ານຣູຮານີ ໄດ້ສະແດງອອກວ່າ “ທ່ານປາຖະໜາທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນ
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງແອງເກີລາ ເມີໂກ້ ໄດ້ເອີ້ນການຖອນຕົວອອກ
ຈາກສັນຍາ ສະບັບປີ 2015 ນີ້ວ່າ ເປັນທີ່ໜ້າເສຍໃຈ ແລະວ່າ ເບີລິນ “ຈະພະຍາຍາມ
ເຮັດທຸກວິທີທາງ ເພື່ອໃຫ້ອີຣ່ານ ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ໃນອະນາຄົດ.”
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