ຢູ່ໃນຄໍາປາໄສ ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ
ນັ້ນ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ເຈາະຈົງຕໍາໜິຕິຕຽນເກົາຫລີ
ເໜືອ, ອີຣ່ານ, ແລະເວເນຊູເອລາ ເປັນພິເສດ. Peter Heinlein ນັກຂ່າວວີໂອເອ
ປະຈໍາທໍານຽບຂາວລາຍງານວ່າ ມີການເວົ້າຈົ່ມພຶມພໍາກັນ ຢູ່ໃນຫ້ອງໂຖງຂອງສະມັດ
ຊາໃຫຽ່ ເວລາປະທານາທິບໍດີເຕືອນ ພຽງຢາງ ວ່າການກະທໍາຂອງພວກເຂົາໃນປັດຈຸບັນ ອາດພາໃຫ້ປະເທດຊາດຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ການດັບສູນ. ບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະ
ອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣໍາ ກ້າວຂຶ້ນໄປເທິງເວທີນັ້ນ ຈະເຫັນວ່າ ມີແຕ່ຜູ້ຄົນຢືນເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນຫ້ອງໂຖງຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ບ່ອນນັ່ງເປົ່າ
ຫວ່າງຢູ່ແຖວໜ້າທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ສະເພາະເອກອັກຄະລັດຖະທູດເກົາຫລີເໜືອນັ່ງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເວົ້າແບບບໍ່ຈົ່ງບໍ່ຢອມ ໂດຍເອີ້ນຜູ້ນໍາເກົາຫລີເໜືອແບບເຢາະ
ເຢີ້ຍວ່າ "ມະນຸດຈະຫລວດ." ທ່ານເວົ້າວ່າ:
"ສະຫະລັດມີທັງກຳລັງມະຫາສານ ແລະຄວາມອົດທົນ ແຕ່ວ່າ ຖ້າຫາກຖືກກົດດັນ
ໃຫ້ປ້ອງກັນຕົນເອງ ຫລືພັນທະມິດຂອງຕົນ ພວກເຮົາກໍບໍ່ມີທາງເລືອກ ນອກຈາກ
ການທໍາລາຍເກົາຫລີເໜືອໃຫ້ມຸ່ນທະລາຍ. ມະນຸດຈະຫລວດກໍາລັງຢູ່ໃນການ
ປະຕິບັດງານແບບຂ້າໂຕຕາຍ ແລະລ້າງຜານລະບອບຂອງຕົນເອງ."
ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ການນໍາພາຂອງອີ່ຣ່ານກໍໄດ້ຖືກຕໍາໜິຢ່າງໜັກເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງໃນຄໍາເວົ້າ
ຂອງທ່ານທຣໍານັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ “ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນພວກກໍ່ການ
ຮ້າຍ.” ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
“ລັດຖະບານອີຣ່ານເຊື່ອງບັງການຜະເດັດການອັນເໜົ່າເປື່ອຍຂອງຕົນໄວ້ຂ້າງຫລັງ
ປະຊາທິປະໄຕທີ່ຈອມປອມ ແລະຫລອກລວງ. ມັນໄດ້ຫັນປ່ຽນ ປະເທດທີ່ມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະວັດທະນະທໍາ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ເສດຖະກິດທີ່ຖືກທໍາລາຍ ໂດຍທີ່ເປັນປະເທດທີ່ມີສິນຄ້າສົ່ງອອກ
ຕົ້ນຕໍ ເປັນຄວາມຮຸນແຮງ, ການລັ່ງເລືອດ ແລະຄວາມອໍລະຫົນວຸ້ນວາຍ."
ສຳລັບເວເນຊູເອລານັ້ນ ທ່ານທຣໍາໄດ້ຕໍານິນະໂຍບາຍ “ທີ່ສ້າງຄວາມຫາຍຍະນະ”
ຂອງປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາປະເທດຊາດ ທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍ
ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ການພັງທະລາຍຂອງເສດຖະກິດ. ທ່ານ
ທຣໍາໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:
"ທ່ານ Nicolas Maduro ທີ່ເປັນຜະເດັດການສັງຄົມນິຍົມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນດີໆ
ຂອງປະເທດນັ້ນ ມີຄວາມເຈັບປວດ ແລະທຸກທໍລະມານຢ່າງສາຫັດ. ລະບອບເປື່ອຍ
ເຍື່ອຍອັນນີ້ ໄດ້ທໍາລາຍປະເທດທີ່ມີຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ໂດຍການນໍາເອົາອຸດົມການທີ່
ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກຈົນ ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງທີ່
ມີການພະຍາຍາມນຳເອົາ ອຸດົມການອັນນີ້ມາໃຊ້."
ຄະນະຜູ້ແທນເວເນຊູເອລານັ່ງຟັງຢ່າງງຽບໆຢູ່ ຈົນກວ່າການກ່າວຄໍາປາໄສຂອງທ່ານ
ທຣໍາຈະຈົບລົງ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດດັ່ງ
ກ່າວກໍ ມີຄໍາຕອບອັນແສບໆ ຕໍ່ທ່ານທຣໍາ.
ທ່ານ Jorge Alberto Arreaza Montserrat ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເວເນຊູເອລາເວົ້າຕໍ່ທ່ານທຣໍາວ່າ:
"ເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມາກ່າວຄໍາປາໄສເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ກໍເວົ້າເຖິງສົງຄາມ, ເວົ້າເຖິງ
ການທໍາລາຍປະເທດອື່ນ, ເວົ້າເຖິງສິ່ງກີດກັນປະເທດອື່ນ ໂລດ. ແລະແນ່ນອນປະເທດ
ທີ່ລະເມີດສິດທິມະນຸດຢູ່ທົ່ວໂລກ ເບິ່ງຄືວ່າມີສິດອັນຊອບທໍາ ທີ່ມາແລະເວົ້າຕໍ່ປະເທດ
ອື່ນ ຄືກັນກັບວ່າ ປະເທດເຫລົ່ານັ້ນເປັນພະນັກງານຂອງຕົນເອງ."
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄໍາປາໄສຂອງທ່ານ ຈະເວົ້າແບບກົງໆ ແຕ່ຫົວຂໍ້ຢູ່ໃນຄໍາປາໄສຂອງທ່ານ
ທຣໍາໂດຍລວມແລ້ວ ກໍແມ່ນອັນດຽວກັນກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ເວົ້າ
ມາເປັນເວລາຫລາຍໆເດືອນແລ້ວ. ທ່ານ Zalmay Khalilzad ອະດີດນັກການທູດສະ
ຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈໍາສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ: "ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຂົາເຈົ້າກໍເຫັນ
ວ່າມີການຕໍ່ເນື່ອງກັນມາເປັນຫລາຍທົດສະວັດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມາຈາກ
ພັກດີໂມແຄຣັດ ຫລືມາຈາກພັກຣີພັບບລິກກັນ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີການຕໍ່ເນື່ອງອັນນີ້ ມີ
ແຕ່ວ່າ ການເນັ້ນຢໍ້າໃສ່ບາງບັນຫາ ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ ໄປຕາມແຕ່ລະໄລຍະເວລາ."
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະໃຊ້ເວລາໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ແລະພະຫັດມື້ອື່ນຢູ່ນະຄອນນີວຢອກ ເພື່ອທໍາການປະຊຸມສອງຝ່າຍກັບຜູ້ນໍາຫລາຍປະເທດ.
ເບິ່ງວີດີໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
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