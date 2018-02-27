ປ. ທຣໍາ ສັນຍາ ທີ່ຈະຫັນປ່ຽນ ຄວາມໂສກເສົ້າ ໄປສູ່ ການປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການຍິງກັນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດຕ່າງໆວ່າ
ທ່ານຈະເຊັນຄຳສັ່ງຫ້າມການຂາຍກົນໄກ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາວຸດຍິງໄດ້ໄວຂຶ້ນ ບໍ່ສຳ
ຄັນວ່າລັດຖະສະພາຈະເອົາບາດກ້າວນີ້ຫລືບໍ່ກໍຕາມ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ລູກປືນຍິງອອກມາໄວ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າ ລູກປືນເຫລົ່ານັ້ນ
ໄປໃສ. ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ໃຊ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສົນຖ້າຫາກວ່າລັດຖະສະພາຈະເອົາມາດຕະການຫຼືບໍ່. ຂ້າພະເຈົ້າຈະລົບລ້າງດ້ວຍຕົນເອງ.”
ມືປືນທີ່ສັງຫານຫລາຍກວ່າ 50 ຄົນ ໃນເມືອງ ລາສ ເວກັສ ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາໄດ້
ໃຊ້ເຄື່ອງອຸບປະກອນທີ່ຮ້ອງວ່າ ບໍາ ສະຕ້ອກ (bump stock) ທີ່ເຮັດໃຫ້ປືນເຄິ່ງອັດຕະ
ໂນມັດ ສາມາດຢິງລູກກະສຸນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນເວລາອັນສັ້ນໆ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ເພື່ອສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງປ້ອງກັນການສັງຫານໝູ່ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນອີກ ສອງອາທິດ
ຫລັງຈາກທີ່ອະດີດນັກຮຽນຜູ້ມີບັນຫາໄດ້ຖືກກ່າວຫາຍິງສັງຫານ 17 ຄົນ ໃນເມືອງພາກ
ແລນ ລັດຟລໍຣິດາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ “ທີ່ຈະຫັນປ່ຽນຄວາມໂສກເສົ້າຂອງ
ພວກເຮົາເຂົ້າໄປສູ່ການປະຕິບັດ.” ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານແມ່ນຮວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທີ່ຈະຕິດອາວຸດໃຫ້ພວກນາຍຄູທີ່ຖືກເລືອກຈຳນວນນຶ່ງ ແລະພະນັກງານ ໂຮງຮຽນຜູ້ທີ່
ຈະ “ໄດ່້ຮັບການເຝິກແອບເປັນຢ່າງດີ ແກ່ພວກທີ່ມີພອນສະ ຫວັນຕາມທຳມະຊາດເຊັ່ນ
ພວກຕີເບສບອນ ຫຼືຕີກັອຟ.”
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ໂຮງຮຽນໃດທີ່ເປັນເຂດປອດອາວຸດ ແມ່ນເປັນການເຊື້ອເຊີນ
ໃຫ້ຄົນ “ຜີບ້າ ໄປທີ່ນັ້ນ.”
ຜູ້ປົກຄອງລັດວໍຊິງຕັນ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານເຈ ອິນສລີ ບໍ່ເຫັນພ້ອມຢ່າງແຮງ
ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາທີ່ຈະຕິດອາວຸດໃຫ້ແກ່ພວກນາຍ ຄູ. ທ່ານກ່າວວ່າ
ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດາຄູອາຈານຫລາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການຢາກຖື
ອາວຸດ ແລະຕຳຫລວດຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຝິກແອບ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານອິນສລີໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາວ່າ “ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຟັງວ່າ ບັນ
ດາຄູອາຈານຄວນເປັນຜູ້ສິດສອນ ແລະເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄວນຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບຫຼາຍໄປ
ກວ່າ ການສິດສອນທີ່ດຸເດືອດໃຫ້ແກ່ແກ່ບັນດາຫ້ອງຮຽນຊັ້ນປໍນຶ່ງ.”
ຕໍ່ມາໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີສ໌ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກຳລັງຮັບຟັງສຽງ ຈາກທຸກພັກຝ່າຍໃນການອະພິປາຍກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງປືນ ນັບແຕ່ຊ້າຍສຸດໄຫຫາຂວາຈັດ ແລະພວກທີ່ຢູ່ທາງກາງ.
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