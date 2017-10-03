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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທຣຳ ຢ້ຽມຢາມ Puerto Rico ເພື່ອ​ກວດ​ເບິ່ງ ​ການ​ຊ່ອຍກູ້​ໄພ ບັນ​ເທົາ​ທຸກ

ທ່ານ Luis Cosme ນັ່ງຖ່າຍຮູບກັບເກົ້າອີ້ຂອງລາວ ຊຶ່ງເປັນ ສິ່ງຂອງທີ່ຫຼົງເຫຼືອຢູ່ ຫຼັງຈາກເຮີຣິເຄນ Maria ຖະຫຼົ່ມຂົງເຂດ, ເມືອງ Morovis, Puerto Rico, 1 ຕຸລາ, 2017.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນລ ທຣຳ​ ​ຈະ​ອອກ​ເດີນທາງ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​
ໄປ​ຍັງ Puerto Rico ​ເພື່ອ​ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມພະຍາຍາມ​ໃນ​ການ​ຊ່ອຍກູ້​ໄພບັນ​ເທົາ​ທຸກ
​ໃນ​ດິນ​ແດນ​ດັ່ງກ່າວ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້ປະສົບ​ກັບເຮີຣິ​ເຄນທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງພັດ​
ເຂົ້າຖະ​ຫຼົ່ມ.

ໝາຍ​ກຳໜົດ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ແມ່ນ​ຮວມທັງ​ ​ພົບ​ກັບຜູ້​ປົກຄອງ​ Puerto Rico
ທ່ານ Ricardo Rossello ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະຫານ​ແລະ​ພວກເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ເຮີຣິ​ເຄນ​ນີ້.
ທ່ານ​ຍັງ​ມີ​ໝາຍກຳໜົດ​ ​ທີ່​ຈະໂອ້ລົມ​ສົນທະນາ ກັບທ່ານ Kenneth Mapp ​ຜູ້​ປົກຄອງ​
ລັດ​ ເກາະ Virgin ຂອງສະຫະລັດ ບ່ອນ​ທີ່​ໄດ້​ປະສົບ​ກັບ​ໄພ​ຫາຍຍະນະ​ຈາກ ​ເຮີຣິ​ເຄນ
Maria ເຊັ່ນ​ກັນ ​ໃນ​ສັບປະດາ​ແລ້ວ​ນີ້.

ເຊີນຊົມ: ຊາວ Puerto Rico ທີ່ນະຄອນ New York ມີປະຕິກິລິຍາກັບເຣີຣິເຄນ

Frustration, Despair Overwhelms New York Puerto Rican Community
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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການຕຳ​ໜິຕິຕຽນ ໃນ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ເຮີຣິ​ເຄນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​
ຊຶ່ງ​ເຮີຣິ​ເຄນດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ໄດ້ທຳລາຍໄຟຟ້າ ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ Puerto Rico ​
ແລະ​ພາ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້​ຄົນບໍ່​ມີ​ນ້ຳ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ໃຊ້​ທີ່​ສະອາດ ນ້ຳມັນ​ເຊື້ອໄຟທີ່​ຈະ​ນຳ​ໄປໃຊ້​ກັບ
​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ປັ່ນໄຟ ຫຼື​ແມ່ນ​ແຕ່​ໂທລະສັບ​ມື​ຖື.

ປະມານ 2 ສັບປະດາ ຫຼັງ​ຈາກເຮີຣິ​ເຄນໄດ້​ພັດ​ຖະຫຼົ່ມຂົງ​ເຂດ ຜູ້​ປົກຄອງເຂດ​
Rossello ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການໃຫ້​ບໍລິການ​ດ້ານ​ນ້ຳ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ໃຊ້ ທີ່​ສະອາດ​ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້
ຟື້ນຟູ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ແລ້ວ ປະມານ​ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງ​ພວກ​ລູກ​ຄ້າ ​ແລະ​ທ່ານ​ຫວັງວ່າປະມານ
25 ​ເປີ​ເຊັນຂອງ​ພວກ ​ຜູ້​ຄົນ ຈະ​ມີ​ໄຟຟ້າ​ໃຊ້ພາຍ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ຕຸລາ​ນີ້.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ ຕອນໃດ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ຈັກ ທີ່​ໄດ້​ປະສົບ
ກັບ​ໄພຫາ​ຍະ​ນະ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ແບບ​ນີ້” ​ແລະ​ທ່ານ​ຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ຂົວ​ແມ່ນໄດ້
ຫັກພັງ​ລົງ. ການ​ສື່ ສານ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແມ່ນບໍ່​ມີ​ເລີຍ ​ແລະ​ມັນຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​
ທີ່​ຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ. ລະບົບ​ສາຍ​ສົ່ງ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ໄຟນັ້ນ ​ແມ່ນຖືກ​ທຳລາ​ຍໝົດ.”

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້ກ່າວ​ປົກ​ປ້ອງ ໃນຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຊ່ອຍກູ້​ໄພບັນ​ເທົາ​ທຸກຂອງ​
ລັດຖະບານກາງ ​ແລະ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ “​ອາຫານ​ການ​ກິນ ​ເຄື່ອງ​ຂອງ
ຕ່າງໆຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ Puerto Rico ​ແລ້ວ.”

ເດັກຍິງ Kerialys Aldea de Jesus ນັ່ງເທິງຂວດນ້ຳດື່ມທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ Jose de Diego ບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ຄົນ ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ FEMA ເພື່ອຮັບສິ່ງຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກເຮີ້ຮິເຄນ Maria ຖະຫຼົ່ມຂົງເຂດ ທີ່ເມືອງ Las Piedras, Puerto Rico, 2 ຕຸລາ 2017.
ເດັກຍິງ Kerialys Aldea de Jesus ນັ່ງເທິງຂວດນ້ຳດື່ມທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ Jose de Diego ບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ຄົນ ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ FEMA ເພື່ອຮັບສິ່ງຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກເຮີ້ຮິເຄນ Maria ຖະຫຼົ່ມຂົງເຂດ ທີ່ເມືອງ Las Piedras, Puerto Rico, 2 ຕຸລາ 2017.

“ມັນ​ເປັນ​ທີ່​ວິ​ເສດ​ແລ້​ວ ​ໃນ​ສິ່ງທີ່​ໄດ້​ກະທຳ​ໄປ​ກັບ Puerto Rico ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄຍະ​ເວລາ
ພຽງສັ້ນໆ​ເຊັ່ນ​ນີ້,” ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່ທຳນຽບຂາວ​.

ທ່ານ Rossello ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ ​ທີ່​ນະຄອນ San Juan ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ
​ວານ​ນີ້​ວ່າ ມີປ້ຳ​ນຳ​ມັນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 720 ​ແຫ່ງ ຈາກຈຳນວນ​ທັງ​ໝົດ 1 ພັນ 100 ​ແຫ່ງ​ທີ່
Puerto Rico ແມ່ນ​ໄດ້​ເປີດ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ແລ້ວ ​ແລະ​ທ່ານ​ຄາດ​ຫວັງ ຈະ​ໄດ້​ຮັບນ້ຳມັນ​ຕື່ມ
ອີກ ໃນ​ອີກ​ສອງ​ສາມ​ມື້​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້. Puerto Rico ​ແມ່ນ​ການ​ຕໍ່​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ເຊື້ອໄຟຈາກ
​ແຜ່ນດິນ​ໃຫ່ຍສະຫະລັດ.

ທ່ານ Rossello ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມີ 47 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ນ້ຳ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ໃຊ້​ທີ່​ສະອາດ ​ແລະ​ລະບົບ
​ລະບາຍ​ນ້ຳ​ເສຍ ​ແມ່ນ ​ໄດ້ໃຫ້​ບໍລິການ​ຄືນແລ້ວ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ ​ແລະ​ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທັງຂອງລັດຖະບານ​ກາງ​ແລະ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນແມ່ນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອ​ເຮັດ
​ໃຫ້​ໂຮງພະຍາບານ 50 ​ແຫ່ງ ປະຕິບັດງານ. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ​ກຳ​ປັ່ນໂຮງໝໍ​ Comfort ຂອງກອງທັບ​ເຮືອ​ຈະ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຮອດ​ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານມື້ນີ້ ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ວັນ​ພຸດມື້ອື່ນ.

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