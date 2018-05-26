ປ. ທຣໍາ ຊ່ວຍໃຫ້ ບໍລິສັດ ຊີທີອີ ຂອງຈີນ ພົ້ນຈາກ ການລົ້ມລະລາຍ 

ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ ຕົນໄດ້ບັນລຸຂໍ້
ຕົກລົງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ZTE ຂອງຈີນຄົງໂຕຢູ່ໄດ້ຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງ
ອາດຈະແຜ້ວທາງໃຫ້ສະຫະລັດສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນເຈລະຈາ ການຄ້າ ທີ່ມີຄວາມ
ສຳຄັນ ກັບຈີນ ໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ບໍລິສັດ ZTE ຈະປົດຄະນະບໍລິຫານງານຂອງຕົນ ຈ້າງພວກເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ອາເມຣິກັນເພື່ອກວດກາເບິ່ງວ່າທາງບໍລິສັດໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຫລືບໍ່ ແລະ
ຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ. ຄ່າປັບໃໝນີ້ ຈະເພີ້ມໃສ່ເງິນປະມານ 1 ພັນລ້ານໂດລາທີ່ທາງບໍລິສັດ
ZTE ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ ຍ້ອນຂາຍອຸບປະກອນໃຫ້ແກ່ເກົາ ຫຼີເໜືອແລະອີຣ່ານໃນການ
ລະເມີດຕໍ່ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ. ເພື່ອເປັນການຕອບ
ແທນ ກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດ ຈະຍົກເລີກການຫ້າມ ເປັນເວລາເຈັດປີ ບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດ
ZTE ຊື້ຊິ້ນສ່ວນອຸບປະກອນຕ່າງໆ ຈາກບໍລິສັດສະຫະລັດ. ບໍລິສັດຈີນແມ່ນກາງຕໍ່ຊິ້ນ
ສ່ວນອຸບປະກອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອມາເຮັດຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ແລະການຫ້າມ ທີ່ໄດ້ວາງ
ໄວ້ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ZTE ລົ້ມລະລາຍ.
ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ໂຈມຕີບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບຂ່າວການຕົກລົງຢູ່ໃນການຂຽນ
ລົງທາງທວິດເຕີ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະມາຊິກສະພາສູງຊູເມີ ແລະລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາໄດ້ປ່ອຍ
ໃຫ້ບໍລິສັດໂທລະສັບ ZTE ຮັ່ງມີ ໂດຍບໍ່ມີການກວດກາຄວາມປອດໄພ. ຂ້າພະເຈົ້າປິດບໍລິສັດນີ້ລົງ ແລະປ່ອຍໃຫ້ມັນເປີດຄືນ ໂດຍໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະ ກັນດ້ານຄວາມປອດໄພໃນລະດັບສູງ ປ່ຽນນຄະນະບໍລິຫານ ແລະຄະນະທີ່ປຶກ ສາຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງ
ອາໄຫລ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ 1 ພັນ 3 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ. ພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ບໍ່ເຮັດຫຍັງໝົດ.”
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ກະຊວງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສິນວ່າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ໄດ້
ປະຕິບັດເງື່ອນໄຂ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຫລົບຫລີກການລົງໂທດຂອງບໍລິສັດ
TZE. ຂ່າວການຕົກລົງຂອງບໍລິສັດ TZE ມີ ຂຶ້ນເກືອບນຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ
ແລະຈີນໂຈະແຜນການເກັບພາສີ ທີ່ອາດມີມູນຄ່າຫຼາຍເຖິງ 200 ພັນລ້ານໂດລາ ຕໍ່ສິນ
ຄ້າຂອງກັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດທັງສອງເກືອບກ້າວເຂົ້າສູ່ສົງຄາມການຄ້ານັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ທ່ານວີລເບີ ຣອສ ມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນທາງໄປນະຄອນ ຫຼວງປັກ
ກິ່ງໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການທ້າທາຍຂອງຈີນຕໍ່ການ
ຄອບງໍາທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີໂດຍສະຫະລັດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ