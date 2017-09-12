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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ແລະຮອງ ທ່ານ Pence ໄວ້ອາໄລ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຖືກໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຈັບມືໃນຂະນະ ເຂົ້າຮ່ວມວັນໄວ້ອາໄລ 9/11 ແຫ່ງຊາດທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ​ທຣໍາ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ “ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ
ຫລົບ​ລີ້​” ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນຳພາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ​ໄວ້ອາ​ໄລ​ຄົບຮອບ 16 ປີ ຂອງ​ການ​ກໍ່​
ການ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຮ້າ​ຍ​ແຮງ​ສຸດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ມາ​ກ່ອນ​ໃນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ທີ່​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ບ່ອນ​ທີ່​ເຮືອບິນ​ໂດຍ
ສານ​ລຳ​ນຶ່ງ ຂອງຈຳນວນ​ສີ່ລຳ ບິນ​ຕຳ​ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ກັ​ນຍາວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກ່າວຢ່າງ​
ເປີ​ດ​ໃຈ ​ຕໍ່​ພວກ​ປ່າ​ເຖື່ອນ​ຄາດ​ຕະກອນເຫລົ່າ​ນີ້ວ່າ ບໍ່​ມີ​ແຈ​ໃດ​ທີ່​ມືດ​ມົວ​ໄປ​ກວ່າ​ ການ
​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ລີ້​ຊ່ອນ​ທີ່ເກີນ​ໄປ​ກວ່າ​ເອື້ອມ​ມື​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ບໍ່
​ມີ​ບ່ອນທີ່​ລີ້​ຊ່ອນ​ໃດ ຢູ່​ແຫ່ງໃດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຢູ່ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ອັນ​ກວ້າ​ງ​ໃຫຍ່.”

ປະທານາທິບໍດີີ​ກ່າວ​ວ່າ “ຄວາມ​ໂຫດຮ້າຍ ​ແລະ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຂອງ​ວັນ​ມືດ​ມົວ​ດັ່ງກ່າວໄດ້
​ຝັງໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕະຫລອດ​ໄປ.”

ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ Jim Mattis ​ໄ​ດ້​ແນະນຳ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​
ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ​ເດືອນ​ກັນຍາ ຫລື 9/11 ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່
​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາ​ເມຣິກາ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ແຂງ​ແຮງ.

“ພວກ​ຄົນ​ບ້າ​ທີ່​ປອມ​ແປງນັບຖືສາສະໜາທີ່​ຜິດພາດ ​ໄດ້​ກຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ຄິດ​ໂດຍທໍາ​
ຮ້າຍ​ພວກ​ເຮົາ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້ພວກ​ເຮົາ​ຢ້ານ​ກົວໃນ​ວັນ​ນັ້ນ. ​ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຊາວ
​ອາ​ເມ
ຣິກັນ ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຂະໜົມຍອງ​ຝ້າຍ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພືດ​ທະ​ເລ​ທີ່​ໄຫລ​ໄປ​ກັບ​ນໍ້າ.
ພວກເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຂູ່​ເຂັນ​ໂດຍ​ພວກ​ສັດ​ຕູ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ
ກອງທັບ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ.”

Trump: US Ensuring Enemy No Longer Find Safe Havens to Attack Americans
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ລິງໂດຍກົງ

ພິທີ​ໄວ້ອາ​ໄລ​ແກ່ບັນດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ 2,977 ຄົນ ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ 9/11 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​
ຢູ່​ຫລາຍ​ແຫ່ງ ຮວມທັງ​ສູນ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ​ໃນ​ນະຄອນ​ນິວຢອກ ບ່ອນ​ທີ່​ລະຄັງ​ດັງ ​ແລະ
​ອ່ານ​ຊື່​ບັນດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທີ່ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄືນ​ອອກ​ມາ.

Mattis: US Military 'Does Not Scare'
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ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Mike Pence ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ເມືອງ Shanksville ລັດ Pensylvania ບ່ອນ​ເຮືອບິນ​ລຳ​ທີ​ສີ່​ມູ້ງໜ້າ​ສູ່​ນະຄອນ ຫລວງ​ວໍຊິ​ງຕັນ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ສູ່​
ທົ່ງ​ນາ ຫລັງຈາກ​ພວກ​ໂດຍສານ​ໄດ້​ພາກັນ​ຫູ້ມຈັບ​ພວກຈີ້​ເຮືອບິນ. ທ່ານ Pence ​ໄດ້
​ກ່າວ​ຄືນວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເບິ່ງ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈາກບ່ອນຫ້ອງການຫົວໜ້າ​ຕຳຫລວດ​ລັດຖະສະພາ.

In Photos: 9/11 Anniversary

In Photos: 9/11 Anniversary

ທ່ານ Pence ກ່າວ​ວ່າ “ຫົວໜ້າ​ຕຳຫລວດ​ໄດ້​ວາງ​ໂທລະສັບ​ລົງ​ຄືນ ​ແລະ​ໄດ້​ເຕືອນ
​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ທີ່​ໄດ້​ພາກັນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ວ່າ ມີ​ເຮືອບິນ​ລຳ​ນຶ່ງ​ກຳລັງ​ບິນ​ກັບ​ມາ​ຫາ ລັດຖະສະພາ ​ແລະ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ 12 ນາທີ ໜີ​ອອກ​ໄປ.”

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ Melania Trump ຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລ ຢູ່ທຳນ-ຍຫ້າແຈ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ Melania Trump ຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລ ຢູ່ທຳນ-ຍຫ້າແຈ.

“ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ລໍຖ້າ. ມັນ​ເ​ປັນ 12 ນາທີ​ ທີ່ຍາວ​ທີ່​ສຸດໃນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ​ແຕ່​ໄດ້​
ຫັນປ່ຽນ​ເປັນ 13 ນາທີ ​ແລະ 14 ນາ​ທີ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຖືກເຕືອນ​ວ່າ ​ເຮືອບິນ​ໄດ້​ຕົກ​
ລົງ​ທົງ​ນາ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ Pensylvania.”

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