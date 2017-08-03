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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ​ສະໜັບສະໜຸນ ຮ່າງກົດໝາຍ ຈຳກັດ ຈຳນວນ​ ພວກ​ຖືບັດ​ຂຽວ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ (ກາງ), ທ່ານ Tom Cotton, R- Ark., ຊ້າຍ, ແລະທ່ານ David Perdue, R-Ga., ກ່າວໃນຫ້ອງ Roosevelt Room ທີ່ທຳນຽບຂາວ ວໍຊີງຕັນ, 2 ສິງຫາ, 2017

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ໄດ້​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່​ມາດ​ຕະການ
​ທີ່​ຈະ​ຕັດຈຳນວນຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຕ່ຳ ທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ສະຫະ
ລັດລົງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ​ແລະນຳ​ສະ​ເໜີ ລະບົບ​ໃຫ້​ຄະ​ແນນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ
​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.

​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນວ່າ ຮ່າງ​ກົດໝາຍປະຕິ​ຮູບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ອາ​ເມຣິກັນເພື່ອການ​ເສດຖະກິດ
​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ທີ່​ເອີ້ນຫຍໍ້​ວ່າ RAISE ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຈະຈຳກັດ​ຈຳນວນ​ຂອງພວກ​ຖື “ບັດ​ຂຽວ
ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່ຢ່າງ​ຖາວອນ​ໄດ້ນັ້ນ ເຫຼືອ​ປະມານ​ 5 ​ແສນ​ຄົນ ຕໍ່​ປີ.
ຈຳນວນ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້​ແມ່ນ 1 ລ້ານຄົນ.

ນອກ​ນັ້ນ ຍັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ລະບົບໃຫ້ຄະ​ແນນ ທີ່​ຈະ​ພິຈາລະນາ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ສາມາດ
ຂອງ​ຜູ້​ສະມັກ ​ໃນສາມາດ​ປາກເວົ້າພາສາ​ອັງກິດ ​ແລະທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ ເວລາ​ເຂົ້າ​ເຈົ້າ​ຍື່ນ​
ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍບັດ​ຂຽວ.

ເຊີນຊົມ: ປ. ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່​ມາດ​ຕະການ
ຈຳກັດ​ຈຳນວນ​ຂອງພວກ​ຖື “ບັດ​ຂຽວ

Trump Endorses Bill to Limit Green Card Immigration
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ພ້ອມ​ກັບ​ຜູ້ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຮ່າງ​ກົດ​ກົດໝາຍນີ້ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ Tom Cotton ທີ່ສັງກັດ​
ພັກ Republican ຈາກລັດ Arkanas ​ແລະ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ David Perdue
ຈາກລັດ Georgia ຢືນ​ຢູ່ຄຽງຂ້າງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້ກ່າວ​ຊົມ​ເຊີຍ​ມາດ​ຕະການນີ້
ວ່າ ​ເປັນ​ອີກບາດກ້າວນຶ່ງ ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້ ​
ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ ​ທີ່ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ຕ້ອງ​ມາ​ກ່ອນ. ທ່ານ​ເອີ້ນມາດ​
ຕະການ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ວ່າ“ມັນ​ເປັນ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ ​ທີ່​ສຳຄັນ​ສຸດ ​ຕໍ່ລະ​ບົບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ
ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ໃນ​ຮອບ​ເຄິ່ງສັດຕະວັດ.”

“​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ຜູ້ສະມັກລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ ທີ່​ສະ​ເໜີ​
ໃຫ້​ມີ​ການສ້າງຕັ້ງລະບົບຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງທີ່​ໃຫ້​ຄະ​ແນນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສາມາດ ທີ່​ປົກ​
ປ້ອງ​ພວກ​ຄົນງານອາ​ເມຣິກັນ ​ແລະ​ພວກ​ທີ່​ເສຍ​ພາສີ ​ແລະ​ນັ້ນກໍ​ຄື​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພວກ
​ເຮົາ​ມານີ້ໃນ​ມື້ນີ້” ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​.

ເຊີນຊົມ: ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ກ່າວເຖິງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງອັນໃໝ່ ຂອງສະຫະລັດ

Trump: Immigration Plan ‘Puts Americans First’
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“ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ຈະຟື້ນຟູຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ໃນການ​ແຂ່​ງຂັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ
ໃນສັດຕະ​ວັດ​ທີ 21, ​ແຕ່​ຍັງ​ຈະ​ຟື້ນຟູຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈອັນ​ສັກສິດ ​ລະຫວ່າງ​
ອາ​ເມຣິກາແລະ​ປະຊາຊົນຂອງ​ຕົນ. ພ້ອມ​ນີ້ ຮ່າງກົດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ຍັງ​ຈະ​ສະ​ແດງ​
ໃຫ້​ເຫັນ​ຊຶ່ງ​ຄວາມເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຕໍ່ບັນດາ​ຄອບຄົວຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ
ທີ່​ພວມ​ດີ້ນຮົນ​ຕໍ່ສູ້ ​ທີ່​ສົມຄວນ​ທີ່​ຈະ​ມີລະບົບຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງທີ່​ຫຼິງ​ເຫັນຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ
​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະອາ​ເມ​ຣິກາ ຕ້ອງ​ມາ​ກ່ອນ” ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ປະທານາ
ທິບໍດີ​ທຣຳ.

​ທ່ານ Cotton ແລະ​ທ່ານ Perdue ​ໂຕ້​ແຍ້​ງວ່າ “ການ​ເຂົ້າ​ມາ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​
ເມືອງທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຕ່ຳ​ ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ ​ໃນ​ຊົ່ວ​ຄົນນັ້ນ ​ແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ສຳຄັນ​ທີ່​
ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນກ່ຽວ​ກັບຄ່າຈ້າງ​ທີ່​ຕ່ຳລົງ​ຕໍ່​ພວກ​ຄົນງານ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ.”

ທ່ານ Perdue ​ກ່າວ​ວ່າ “ລະບົບ​ໃນປັດຈຸ​ບັນ​ນີ້ ໃຊ້ການ​ບໍ່​ໄດ້,” ​ແລະທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​
ໄປ​ວ່າ“ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ໃໝ່ ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບປຸງ​
ແກ້​ໄຂ​ລະ​ບົບຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້.” ທ່ານ​ຍັງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ​
ແມ່ນອີງ ຕາມ​ກົດໝາຍ​ຕ່າງໆ ທີ່​ໃຊ້​ໄດ້ຜົນ​ດີ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ທີ່​ມີ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ
​ເມືອງ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ທ່ານ Stephen Miller ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ຝ່າຍນະໂຍບາຍ ອະທິບາຍເຖິງນະໂຍບາຍ ຂອງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນກອງປະຂຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ໃນທຳນຽບຂາວ ທີ່ວໍຊີງຕັນ, 2 ສິງຫາ, 2017.
ທ່ານ Stephen Miller ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ຝ່າຍນະໂຍບາຍ ອະທິບາຍເຖິງນະໂຍບາຍ ຂອງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນກອງປະຂຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ໃນທຳນຽບຂາວ ທີ່ວໍຊີງຕັນ, 2 ສິງຫາ, 2017.

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