ລູກຊາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລທຣໍາ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວທີ່ລາວໄດ້
ຮັບຈາກບັນຊີ Twitter ຂອງອົງການ WikiLeaks ທີ່ສົ່ງໃຫ້ລາວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີ
ການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016 ແລະພາຍຫລັງນັ້ນອີກ.
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ Donald Trump Jr. ໄດ້ມີຂຶ້ນ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ
ພາຍຫລັງທີ່ວາລະສານ Atlantic ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຫລາຍໆອັນ ທີ່ສົ່ງຕິດຕໍ່ກັນນັ້ນ
ກ່ອນແລ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ລາວໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວຢູ່ນັ້ນ ລາວປາກົດວ່າ ບໍ່ໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການແລກປ່ຽນການສົນ ທະນານັ້ນເລີຍ ໂດຍໄດ້ເວົ້າຢູ່ໃນ Twitter
ຂອງຕົນວ່າ "ນີ້ເດ່ ທຸກຂອດການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທັງໝົດຂອງຂ້ອຍກັບ @wikileaks
(ທີ່ມີການຕອບຂອງຂ້ອຍທີ່ຂຽນແບບຍືດຍາວ 3 ຄັ້ງ) ຊຶ່ງສະມາຊິກ ຂອງຄະນະກໍ
າມະການລັດຖະສະພາ ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນຮົ່ວອອກມາ. ປະຫລາດຫລາຍ!"
ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງນັ້ນ ປາກົດວ່າໄດ້ໄປເຖິງ ທ່ານ Trump Jr. ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນ
ການພະຍາຍາມຂອງ WikiLeaks ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ຈັກຕົນ ແລະທ້າວ
Julian Assange ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີ່ພົບຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຂອງອົງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຫລາຍຂຶ້ນ.
ວາລະສານ Atlantic ລາຍງານວ່າ WikiLeaks ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານ Twitter ໄປຫາ
ທ່ານ Trump Jr. ຫລາຍໆຄັ້ງ ໃນໄລຍະເດືອນກັນຍາ 2016 ຫາເດືອນກໍລະກົດປີນີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານ Trump ຈະບໍ່ເອົາຫົວຊາກັບຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວກໍຕາມ ແຕ່ລາວກໍໄດ້
ຕອບມັນຄືນສາມເທື່ອ.
ໃນການຕອບຄັ້ງນຶ່ງນັ້ນ ລາວເວົ້າວ່າ ລາວຈະ "ຖາມຫລາຍໆຄົນ" ເມື່ອ WikiLeaks ຖາມວ່າ ຜູ້ໃດຢູ່ເລື້ອງຫລັງຂອງເວັບໄຊ ຕ້ານທ່ານ Trump ນັ້ນ.
ໃນການຕອບອີກຄັ້ງນຶ່ງ ທ່ານທຣໍາເວົ້າວ່າ "ການທີ່ລາວບໍ່ຖືກລົງໂທດຍ້ອນເຮັດແນວນັ້ນ
ແມ່ນໜ້າອັດສະຈັນຫລາຍເນາະ" ເມື່ອ WikiLeaks ເອີ່ຍເຖິງຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານນາງ
Hillary Clinton ກ່ຽວກັບວ່າທ່ານນາງຢາກ “ເອົາຍົນບໍ່ມີຄົນຂັບຈັບຈ້ອງເບິ່ງ" Assange.
ຢູ່ໃນການຕອບຄັ້ງທີສາມນັ້ນ ທ່ານ Trump Jr. ຈົ່ມກ່ຽວກັບ "ການຖືກຊື້ຈ້າງ ແລະ
ຫລອກລວງ" ຂອງພວກນັກສື່ຂ່າວ ເມື່ອ WikiLeaks ຂໍໃຫ້ລາວຮ້ອງຂໍໃຫ້ພໍ່ຂອງລາວ
ຂຽນຍ້ອງຍໍ WikiLeaks ຢູ່ໃນ Twitter.
ທ່ານ Trump Jr. ບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ຂໍ້ຄວາມອື່ນໆຂອງ WikiLeaks ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນ Twitter
ລວມທັງການຂໍໃຫ້ທ່ານ Trump ເອົາເອກະສານໃນການເສຍພາເສຍຂອງທ່ານທຣໍາໃຫ້
ແກ່ WikiLeaks ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວັບໄບດັ່ງກ່າວເບິ່ງຄືວ່າ "ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາໃຜ."
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