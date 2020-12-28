ທ່ານ ທຣຳ ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຣກລະບາດ

ໃນຂະນະທີ່ເວລາພວມຈະໝົດລົງເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປິດລັດຖະບານນັ້ນ, ໃນວັນອາທິດວານນີ້ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກໍໄດ້ເຊັນກົດໝາຍເງິນທຶນມູນຄ່າ 2 ພັນ 3 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ທີ່ລວມມີເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄວຣັສໂຄໂຣນາ 900 ຕື້ໂດລາ ແລະ 1 ພັນ 4 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ສຳລັບ ທຶນບໍລິຫານລັດຖະບານໄປຈົນຮອດເດືອນກັນຍາປີໜ້າ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເອີ້ນຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນວ່າ “ຂາຍໜ້າຂາຍຕາ” ຫຼັງຈາກສະພາຕໍ່າ ແລະ ສະ ພາສູງໄດ້ຮັບຜ່ານໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ເປັນການສະຫຼຸບການເຈລະຈາຫຼາຍເດືອນເຊິ່ງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໜ້ອຍດຽວ.
ການຄັດຄ້ານຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕົກໃຈ ຜູ້ທີ່ຄິດວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີຈະສະໜັບສະ ໜູນກົດໝາຍການໃຫ້ທຶນດັ່ງກ່າວ, ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ເດໂມແຄຣັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເຊັນມັນເປັນນຶ່ງອາທິດ.
ຖ້າປາສະຈາກລາຍເຊັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ຫຼືການຮັບຜ່ານຂອງກົດໝາຍຊົ່ວຄາວ ເພື່ອໃຫ້ທຶນການປະຕິບັດງານຕ່າງໆນັ້ນ, ການປິດລັດຖະບານສ່ວນນຶ່ງອາດໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້. ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຫວ່າງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການປົກປ້ອງການຂັບໄລ່ອອກຈາກບ່ອນຢູ່ແມ່ນໄດ້ໝົດອາຍຸໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້.
ປະທານສະພາຕໍ່າທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານີ້ວ່າ “ການລົງລາຍເຊັນຂອງສອງພັກການເມືອງ, ກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດການຊ່ວຍເຫຼືອໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງສະພາຕໍ່າ ແລະ ສະພາສູງແມ່ນຂ່າວທີ່ໜ້າຍິນດີສຳລັບປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ 14 ລ້ານຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ສູນເສຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຫວ່າງານໃນທ້າຍສັບປະດາວັນຄຣິສມາສ, ແລະ ຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນໃຫ້ຢູ່ລອດໃນລະຫວ່າງ ໂຣກລະບາດຄັ້ງປະຫວັດສາດ ແລະ ວິກິດ ການດ້ານເສດຖະກິດນີ້.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງທ່ານ ມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ຍົກຍ້ອງທ່ານ ທຣຳ ສຳລັບການປ້ອງ ກັນ “ການປິດລັດຖະບານໃນເວລາທີ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້.”
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສອງພັກການເມືອງທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນໃນລັດຖະສະພາ ແລະ ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເຈລະຈາກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນອີກຄັ້ງນຶ່ງໃຫ້ບັນດາກຳມະກອນຢູ່ທຸລະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍທີ່ກຳລັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່, ເປັນການບັນເທົາທີ່ສຳຄັນຄັ້ງໃໝ່ສຳລັບຄົນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກປົດອອກຈາກວຽກ, ລົງທຶນຕື່ມອີກຫຼາຍຕື້ໂດລາສຳລັບການແຈກຢາຍຢາວັກຊີນ, ສົ່ງເງິນສົດໂດຍກົງຫາຄົວເຮືອນຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການປະນີປະນອມກັນແມ່ນບໍ່ສົມບູນ, ແຕ່ມັນຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບຊາວ ເຄັນຕັກກິ ແລະ ອາເມຣິກັນ ທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນໃນທົ່ວປະເທດ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລານີ້.”
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