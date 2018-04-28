ປ. ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ລາຍງານສະພາຕໍ່າ ພິສູດ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສັນລະເສີນການເປີດເຜິຍລາຍງານ
ສະບັບນຶ່ງ ຂອງຄະນະກຳມະການສຶືບລັບສະພາຕ່ຳ ທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນ ບໍ່ໄດ້ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດລະຫວ່າງ ຄະນະໂຄສະ
ນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ແລະລັດຖະບານຣັດເຊຍ.
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນທ່ານນາງແອງເກີລາ ເມີເກີລ ຊຶ່ງປະທານາທິ ບໍດີທຣໍາ
ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດ. ມັນເປັນລາຍງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ບໍ່ມີການ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຢູ່ແລ້ວ.”
ທ່ານຮ້ອງການສືບສວນນີ້ວ່າ ເປັນການ “ຊອກແກ້ແຄ້ນ” ທີ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຂໍ້ຄວາມ ທີ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງອອກໄປທາງທວິດເຕີໃນຕອນເຊົ້າວານນີ້ ແລະກ່າວຕື່ມອີກວ່າ
“ພວກສາມາດເປັນເພື່ອນທີ່ດີກັບຣັດເຊຍ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ. ແຕ່ບໍ່ມີໃຜ
ໄດ້ເອົາຈິງເອົາຈິງກັບຣັດເຊຍຄືດັ່ງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຖືກສອບຖາມກ່ຽວກັບລາຍງານ ທີ່ຍາວ 243 ໜ້າ ທີ່ໄດ້ນຳ
ອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍຄະນະກຳມະການສືບສວນສະພາຕໍ່າ. ລາຍງານ
ສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ມີການລຶບອອກ ແລະກໍມີການສະຫລຸບວ່າໃນຂະ ນະທີ່ການແຊກແຊງ
ໂດຍຣັດເຊຍມີຄວາມຈິງ ຕໍ່ການກ່າວຫາວ່າທ່ານທຣໍາໄດ້ພົວພັນນຳນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມຈິງ.
ລາຍງານຮ້ອງນີ້ຮ້ອງການຕິດຕໍ່ ລະຫວ່າງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ແລະບັນດາຜູ້ຊ່ວຍໃນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງນັ້ນວ່າ “ເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ສະຫຼາດ” ແລະກ່າວວ່າ ຢ່າງ
ໜ້ອຍຄົນນຶ່ງອາດໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຢູ່ໃນຄຳໃຫ້ການທາງກົດໝາຍທີ່ບໍ່ “ຄົບຖ້ວນ.”
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການ ກ່າວວ່າ ລາຍງານສະບັບນີ້
ແມ່ນອີງຕາມການສຳພາດ ກັບ 73 ຄົນ ແລະທົບທວນເບິ່ງເອກກະສານຕ່າງໆ
ຫຼາຍກວ່າ 300,000 ສະບັບ.
ແຕ່ວ່າ ຫົວວໜ້າຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ທ່ານອາດຳ
ຊິຟ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວນີ້ ສະເໜີໃຫ້ເຫັນວ່າ “ພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ກຳສຽງສ່ວນ
ຫຼາຍ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ໄດ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ຜິດພາດກ່ຽວກັບການສືບສວນ ແລະ
ການສະຫລຸບແມ່ນເປັນໄປແບບຜິວເຜີຍແລະມີລັກສະນະທາງການເມືອງ.”
ລາຍງານນີ້ ໄດ້ຕ້ອງຕິບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ໂດຍກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ອຍຂໍ້ມູນ
ໃຫ້ຮົ່ວໄຫລ ກ່ອນແລະຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງທີ່ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳ
ແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນລາຍງານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍໜັງ
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