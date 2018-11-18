ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການລົງຄວາມເຫັນເທຶ່ອສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບ
ການສັງຫານນັກຂ່າວຊາອຸດີ ທ່ານຈາມາລ ຄາຊອກກີ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບັນລຸໂດຍລັດຖະ
ບານສະຫະລັດ. ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາເລື່ອງນີ້ກັບ
ບັນດານັກຂ່າວ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ບັນດາອົງ
ການສືບລັບສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ອົງມົງກຸດ ຊາອຸດີ ໂມຮາເມດ ບິນ ຊາລ
ມັນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂ້າ ທ່ານຄາຊອກກີ.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ “ລາຍງານຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ເນັ້ນ
ຢ້ຳວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນເທື່ອລ້າສຸດນັ້ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໄດ້ມີລາຍວ່າ ອົງການສືບລັບ ຫຼື CIA ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນ
ວ່າ ອົງມົງກຸດ ຊາອຸດີ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂ້າ ນັກຂ່າວໜັງສືພິມວໍຂິງຕັນໂພສທ໌ຄົນນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບລາຍງານໃຫ້ຊາບໂດຍທາງໂທລະສັບໃນວັນ
ເສົາວານນີ້ໂດຍ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ CIA ທ່ານນາງຈີນາ ຮາສແປລ ແລະລັດ
ຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີຢູ່ເທິງເຮືອ
ບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງເດີນທາງໄປສູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ.
ເວລາຕໍ່ມາໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟປ່າ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້
ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍຢູ່ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ
ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຈະເຜິຍແຜ່ລາຍງານດັ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຈະມາເຖິງວ່າ
ໃຜສັງຫານທ່ານຄາຊອກກີ.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ອອກໄປບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ່ ລຸນຫຼັງທີ່ໂຄ
ສົກປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງແຊຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣສ໌ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍ
ດີທຣຳ “ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ CIA.”
ນອກນັ້ນກະຊວງຕ່າງປະເທດຍັງກ່າວວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດ “ໄດ້ຕັດສີນໃຈຢ່າງ
ແນ່ວແນ່ວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກພົວພັວໝົດກັບການສັງຫານນີ້ ຕ້ອງຮັດຜິດຊອບ” ແລະ
ຍັງມີຫຼາຍຄຳຖາມຍັງບໍ່ທັນຕອບໄດ້ຕອບເທື່ອ.”
ການຊັ່ງຊາໂດຍອົງການ CIA ທຳອິດໄດ້ລາຍງານໄປ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ໜັງ
ສືພິມວໍຊິງຕັນໂພທສ໌ ຄັດແຍ້ງວ່າຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຜູ້ທີ່ໄອຍະການສູງສຸດ ຂອງຕົນ
ມື້ນຶ່ງ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງສິ້ນເຊີງວ່າອົງມົງກຸດບໍ່ໄດ້ພົວພັນນຳສັງຫານ
ທ່ານຄາຊອກກີ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ CIA ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ພວກນັກສືບຊາອຸດດີ
15 ຄົນ ໄດ້ຂີ່ເຮືອບິນລັດຖະບານຊາອຸດີ ໄປນະຄອນອິສຕັນບູລ ແລະໄດ້ສັງຫານທ່ານ
ຄາຊອກກີ ຢູ່ໃນກົງສຸນຊາອຸດີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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