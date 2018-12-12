ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ວ່າ
ທ່ານ “ບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງ” ກ່ຽວກັບວ່າຈະຖືກຟ້ອງຮ້ອງ.
ໃນບົດຂ່າວທີ່ຖືກຕີພິມລົງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ອີງຕາມການສຳພາດພິເສດກັບທ່ານ
ປະທານາທິບໍດີນັ້ນ, ຣອຍເຕີ ໄດ້ເນັ້ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ວ່າ, “ມັນຍາກທີ່ຈະຟ້ອງ
ຮ້ອງຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສ້າງເສດຖະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນປະຫວັດ
ສາດປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ພັກຝ່າຍຄ້ານ ເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຍົກບັນຫາທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການຈ່າຍເງິນໃຫ້ທະນາຍ
ຄວາມຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ໄມເຄິລ ໂຄເຮັນ, ສຳລັບແມ່ຍິງສອງຄົນກ່ອນການເລືອກ
ຕັ້ງປີ 2016, ເຊິ່ງບັນດາໄອຍະການລັດຖະບານກາງເວົ້າວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ເປັນຜູ້ອອກ
ຄຳສັ່ງ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ເງິນທີ່ເອົາໄປຈ່າຍ ແມ່ນ ໄດ້ມາຈາກການປະກອບ
ສ່ວນ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ທີ່ວ່າຢູ່ເໜືອຂີດຈຳກັດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ ໂດຍການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຮັດກ່າວວ່າ ການລະເມີດກົດໝາຍການໂຄສະນາຫາສຽງ
ຈະເປັນການກະທຳຜິດທີ່ສາມາດນຳໄປສູ່ການຟ້ອງຮ້ອງໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຜູ້ນຳ
ອາວຸໂສຂອງພັກ ຈະສົງໄສວ່າ ມັນແມ່ນຄວາມຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງພໍ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີ
ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ເພື່ອຕັ້ງຂໍ້ຫາ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງທາງການເມືອງ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ຣອຍເຕີ ວ່າ ການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນເງິນປະກອບສ່ວນ
ສຳລັບການໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະ ວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ມີການລ່ວງລະເມີດ ອີງຕາມສິ່ງທີ່
ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ.”
ການດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງ ຈະຮຽກຮ້ອງການຮັບຮອງ ໂດຍສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາ
ຕ່ຳ, ເຊິ່ງພັກເດໂມແຄຣັດຈະເຂົ້າຄວບຄຸມໃນເດືອນໜ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະແມ່ນ 2
ສ່ວນ 3 ຂອງສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທີ່ນຳໜ້າໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ.
U.S. President Donald Trump has told Reuters he is "not concerned" about the prospect of being impeached.
In an article published Tuesday based on an exclusive interview with the president, Reuters quoted Trump as saying, "It's hard to impeach somebody who hasn't done anything wrong and who's created the greatest economy in the history of our country."
Opposition Democrats have raised the issue in connection with payments made by Trump's lawyer, Michael Cohen, to two women ahead of the 2016 election, which federal prosecutors say Trump ordered.
The Democrats argue the payments amount to campaign contributions that were far above legal limits and were not properly disclosed by the Trump campaign. Democratic lawmakers say such a campaign law violation would be an impeachable offense, though senior party leaders have questioned whether it is a serious enough crime to warrant politically charges impeachment hearings.
Trump told Reuters the payments were not a campaign contribution and that "there was no violation based on what we did."
Impeachment proceedings would require approval by a simple majority in the House of Representatives, which Democrats will control next month, then by a two-thirds majority in the Republican-led Senate.
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