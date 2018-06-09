ປ. ທຣໍາ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວ ທີ່ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກະກຽມ ໃນການພົບປະ ກັບຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວປ້ອງກັນ ການກະກຽມຂອງທ່ານສຳ
ລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ສຳຄັນ ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ກັບຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ
ອຶນໂດຍກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕຽມພ້ອມໃນເລື້ອງ
ນີ້ມາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ກ່ອນອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມກຸ່ມ G-7 ທີ່ແຂວງ
ເກເບັກ ປະເທດການາດານັ້ນ ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເອົາເອກກະສານ “15
ແກັດ” ໄປນຳ ທີ່ທ່ານຈະທົບທວນ ກ່ອນການພົບປະ ກັບທ່ານກິມ ຢູ່ສິງກະໂປ ໃນວັນ
ທີ 12 ມິຖຸນາ ອາທິດໜ້ານີ້.
ປະທານາທິບໍດີເອງ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບການກະກຽມຂອງທ່ານໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ເວລາທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນທ່ານເຊື່ອວ່າ ທ່ານໄດ້ຕຽມພ້ອມເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບການສົນທະນາ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາຈຳເປັນຫຍັງຫຼາຍ. ມັນກ່ຽວກັບນິໄສ ມັນກ່ຽວກັບຄວາມພໍໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ.”
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຫລມ ເກົາຫຼີເປັນເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ. ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນ ວ່າ ພຽງຢາງຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອໃຫ້ມີການຫລຸດຜ່ອນການລົງໂທດສາ ກົນຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ
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