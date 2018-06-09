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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວ ທີ່ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກະກຽມ ໃນການພົບປະ ກັບຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ

ພາກສ່ວນທາງໜ້າຂອງໂຮງແຮມກາແປລລາ ຢູ່ສິງກະໂປ ບ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຈະຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣໍາ ແລະ ທ່ານກິມ ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ກ່າວ​ປ້ອງ​ກັນ ​ການ​ກະກຽມ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ
ລັບ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ​ທີ່ສຳຄັນ ໃນອາທິດ​ໜ້າ​ນີ້ ກັບຜູ້ນຳ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິ​ມ ຈົງ
ອຶນໂດຍກ່າວຕໍ່ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕຽມ​ພ້ອມ​ໃນ​ເລື້ອງ
​ນີ້​ມາ​ຕະ​ຫຼອດ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.”

ປະທານາທິບໍດີດຳໂນລ ທຣໍາ ເດີນທາງໄປເຖິງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ວັນທີ 8, 2018 ທີ່ປະເທດການາດາ..
ປະທານາທິບໍດີດຳໂນລ ທຣໍາ ເດີນທາງໄປເຖິງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ວັນທີ 8, 2018 ທີ່ປະເທດການາດາ..

ກ່ອນ​ອອກ​ເດີນທາງ​ຈາກ​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍຊິງ​ຕັນ ​ໄປຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມກຸ່ມ G-7 ​ທີ່ແຂວງ​
ເກ​ເບັກ ປະເທດການາດານັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່​ານ​ໄດ້ເອົາ​ເອກກະສານ “15 ​
ແກັດ” ໄປນຳ ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ທົບ​ທວນ ​ກ່ອນ​ການ​ພົບ​ປະ ​ກັບ​ທ່ານ​ກິມ ຢູ່​ສິງກະໂປ ​ໃນ​ວັນ
​ທີ 12 ​ມິຖຸນາ​ ອາທິດ​ໜ້າ​ນີ້.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018.

​ປະທານາທິບໍດີ​ເອງ ໄດ້ພາໃຫ້ມີ​ການ​ສົນທະ​ນາ​ ກ່ຽວ​ກັບການ​ກະກຽມ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ເວລາ​ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວວ່າ ​ເຖິງ​ແມ່ນທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຕຽມ​ພ້ອມ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ກ່ຽວກັບ​ການສົນທະ​ນາ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່ຄິດ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາ​ຈຳ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ. ມັນ​ກ່ຽວກັບ​ນິ​ໄສ ມັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ພໍ​ໃຈ​ທີ່ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ.”

ລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ກຳລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຫລມ ເກົາຫຼີເປັນເຂດປອດອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ. ​ເພື່ອເປັນ​ການ​ແລກປ່ຽນ ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນ ວ່າ ພຽງ​ຢາງ​ຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອໃຫ້ມີການຫລຸດຜ່ອນການລົງ​ໂທດສາ ກົນຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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