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Trump Pardons 'Bread' and 'Butter,' the Turkeys

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The president honored White House tradition to pardon turkeys from the Thanksgiving table, and poked fun at Democrats and the media

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