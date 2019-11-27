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Trump Pardons 'Bread' and 'Butter,' the Turkeys
27.11.2019
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Trump Pardons 'Bread' and 'Butter,' the Turkeys
The president honored White House tradition to pardon turkeys from the Thanksgiving table, and poked fun at Democrats and the media
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ການພັກດັນ ທາງພັນທຸກຳ ເປັນວິທີການໃໝ່ ໃນການດັບສູນຍຸງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ
ການດັດແປງ ດ້ານກຳມະພັນ ຂອງອາຫານ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການເຮັດຟາມ ໃນທົ່ວໂລກ
ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງແມງກະເບື້ອ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄຸນນະພາບ ໃນດິນທາມຕ່າງໆ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - At least 18 killed in Albania earthquake
VOA60 World - Hong Kong's pro-democracy opposition won a landslide victory in weekend local elections
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ພວກປະທ້ວງ 3 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃນການປະທະກັນ ຢູ່ແບັກແດດ ເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ
ຕື່ມອີກ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
Robots Perform Super Fast Building Inspections
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ພວກນັກລົບ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ພ້ອມຄອບຄົວ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ມອບຕົວ ຕໍ່ກຳລັງອັຟການິສຖານ
ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງ ປ. ທຣຳ ເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນ ໃນການໂຕ້ວາທີ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ພັກເດໂມແຄຣັດ
ຜູ້ສະໝັກ ປະທານາທິບໍດີ ພັກເດໂມແຄຣັດ ກະກຽມ ໂຕ້ວາທີກັນ ໃນແລງວັນພຸດ ມື້ນີ້
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ລາວ ຈະຄວບຄຸມ ການຂາດດຸນ ງົບປະມານ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 4.6% ຂອງ GDP
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ອິນເດຍນາ ຈັດງານສະຫລອງ ບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຕ່າງປະເທດ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ລາຍງານ: ທ່ານ ທຣຳ ຮູ້ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງການຕຳໜິ ຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມຜິດ ກ່ອນປ່ອຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ
ໂລກ
ແຜ່ນດິນໄຫວ ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຄົນ ໃນປະເທດ ອາລບາເນຍ
ໂລກ
ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼາຍພັນຄົນ ປະທ້ວງການປ່ຽນແປງ ນະໂຍບາຍຂອງ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ຖິ່ນຖານຊາວ ຢິວ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ນັກການທູດລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ເປິດກວ້າງໃຫ້ສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ການພົວພັນຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນການເລືອກຕັ້ງ
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