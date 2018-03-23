ປ. ທຣໍາວ່າ ທ່ານຍິນດີ ໄປໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງຣັດເຊຍ ແຊກແຊງ ການຕັ້ງ ປີ 2016

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ
ຍິນດີທີ່ຈະໄປໃຫ້ການ ຕໍ່ໄອຍະການພິເສດທີ່ດໍາເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບການ
ແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016 ແລະ
ບັນຫາອື່ນໆ.
ເມື່ອຖືກນັກຂ່າວຜູ້ນຶ່ງຖາມວ່າ ທ່ານຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ພວກສືບສວນສໍາພາດທ່ານບໍ່
ທ່ານທຣໍາຕອບວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍິນດີ".
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງຍ່າງອອກ
ຈາກຫ້ອງການທູດໃນທໍານຽບຂາວໄປ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເຊັນເອກະສານທີ່ອອກ
ຄໍາສັ່ງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ດໍາເນີນການທາງດ້ານການຄ້າຕໍ່ຈີນແລ້ວ.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ຕອບຄໍາຖາມນັ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານຈອນ ໂດວດ໌ (John Dowd),
ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າທ່ານລາອອກແລ້ວ.
ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າທ່ານ ໂດວດ໌ (Dowd) ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ທ່ານທຣໍາ ເພື່ອບໍ່
ໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໄປນັ່ງໃຫ້ພວກທີ່ເຮັດວຽກກັບໄອຍະການພິເສດໂຣເບີດ ມັລເລີ
ຊຶ່ງເປັນອະດີດຫົວໜ້າອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ສໍາພາດທ່ານ.
ໃນເວລາບໍ່ຮອດນຶ່ງອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ໂດວດ໌ (Dowd) ໄດ້ໂທໄປບອກກະ
ຊວງຍຸຕິທໍາ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງອົງການເອັຟບີໄອ (FBI) ແລະໄອຍະການ
ພິເສດວ່າໃຫ້ຍຸດຕິການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື່ອງຣັດເຊຍ. ທໍາອິດທ່ານໂດວດ໌ ເວົ້າ
ວ່າ ທ່ານເວົ້າເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນເວົ້າໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແຕ່
ວ່າ ຫລັງຈາກນັ້ນທ່ານກັບອະທິບາຍໃຫ້ແຈ້ງຂຶ້ນວ່າ ທ່ານເວົ້າເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ແມ່ນໃນ
ນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ການລາອອກຂອງທ່ານ ໂດວດ໌ ມີຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານປະທານາທິ
ບໍດີ ໄດ້ເອົາທະນາຍຄວາມ ໂຈເຊັບ ດິຈີໂນວາ (Joseph diGenova) ອະດີດທະ
ນາຍຄວາມສະຫະລັດ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນການພັກດັນໃຫ້ມີຍຸດທະສາດດ້ານກົດໝາຍ
ທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເຂົ້າມາ.
ຍັງມີຂ່າວລືກັນຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວອີກວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີກໍາລັງຊອກຫາຄົນ
ມາແທນ ທ່ານ ທີ ຄອບ (Ty Cobb) ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງທີມກົດໝາຍຂອງທ່ານ
ອີກຜູ້ນຶ່ງນັ້ນອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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