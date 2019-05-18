ສະຫະລັດໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຍົກເລີກ ການເກັບພາສີອາລູມີນຽມ ແລະເຫຼັກກ້າ ຈາກການາດາ ແລະເມັກຊິໂກ.
ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີການລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານເມັກຊິໂກແລະການາດາຮັບຜ່ານ ມາດຕະການ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສົ່ງເຫຼັກກ້າຈາກຈີນມາຍັງສະຫະລັດຜ່ານປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ການຕົກລົງນີ້ຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນ ແລະຊ່ວຍແຜ້ວທາງໃຫ້ລັດຖະສະພາຮັບຮອງເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໃນທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ປະກາດເກັບພາສີດັ່ງກ່າວ ເມື່ອເດືອນມີນາປີ 2018 ໂດຍອ້າງເຫດຜົນຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ. ສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ຢືນຢັດວ່າ ການຜະລິດເຫຼັກກ້າແລະອາລູມີນຽມເກີນຂອບເຂດຂອງຈີນ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງແຮ່ທາດທັງສອງຕົກຕ່ຳລົງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະບັງຄັບໃຫ້ໂຮງງານຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ອັດກິດຈະການລົງ.
ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍຄົນ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ລົງຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜຸນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໃນທະວີບອາເມຣິກາເໜືອຂອງທ່ານທຣຳໃນຂະນະທີ່ຍັງມີການເກັບພາສີນີ້ຢູ່. ພາສີດັ່ງກ່າວແມ່ນຈ່າຍໂດຍພວກຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຕ່າງປະເທດຊາວອາເມຣິກັນ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍມັກຈະໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຊາວອາເມຣິກັນເປັນຜູ້ຮັບພາລະແທນ. ການເກັບພາສີຕອບໂຕ້ຂອງເມັກຊິໂກ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວສວນໃນລັດໄອໂອວາທາງພາກກາງຂອງສະຫະລັດ ໂດຍໄດ້ຫຼຸດການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນການກະເສດຂອງສະຫະລັດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສົງຄາມການຄ້າ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້ ເວລາວໍຊິງຕັນປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ຈັດເອົາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ຫົວເຫວີຍຂອງຈີນ ເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີດຳ ຊຶ່ງຈະຂັດຂວາງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດກັບບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ. ຈີນໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ດ້ວຍການປະກາດເກັບພາສີ 60 ຕື້ໂດລາຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາຈະມານີ້.
ສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນແມ່ນມີຜົນກະທົບຢ່າງແຮງຕໍ່ຕະຫຼາດການເງິນຂອງໂລກໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນຕ່າງໆພວມດີ້ນຮົນຫາທິດທາງ ທ່າມກາງເມັກໝອດຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ.
ການປະກາດໃນວັນສຸກວານນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳໄດ້ຕໍ່ເວລາ 6 ເດືອນໃຫ້ແກ່ສະຫະພາບຢູໂຣບແລະຍີ່ປຸ່ນ ຫລຸດການສົ່ງອອກລົດມາຍັງສະຫະລັດ ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ກໍອາດຈະປະເຊີນກັບການເກັບພາສີ.
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