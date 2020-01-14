ສາຍສຳພັນທີ່ເປັນແບບສ່ວນຕົວ ລະຫວ່າງ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ກັບ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ນັ້ນ ກໍບໍ່ມີຜົນກະທົບ ດ້ານທ່າທີໃນການປົດອາວຸດນິວເຄລຍຂອງພຽງຢາງຕໍ່ວໍຊິງຕັນ ແຕ່ຢ່າງໃດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ.
ທ່ານໂຣເບີດ ແມນນິ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຢູ່ທີ່ສະພາແອັດແລນຕິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຖະແຫລງການຕອບຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຕໍ່ບັດອວຍພອນວັນເກີດຂອທ່ານທຣຳ ນັ້ນ ແມ່ນເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງຢ່າງຍິ່ງ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຄວາມຮູ້ສຶກແບບສ່ວນຕົວລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານກິມ ບໍ່ມີຜົນໃດໆຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງ DPRK ເລີຍ.”
DPRK ແມ່ນຫຍໍ້ມາຈາກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີ ຊຶ່ງເປັນຊື່ຫຍໍ້ທີ່ເປັນທາງການສຳລັບເກົາຫຼີເໜືອ.
ຕະຫຼອດໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ພະຍາມທີ່ຈະສານຕໍ່ສາຍສຳພັນແບບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ກັບທ່ານກິມ ໃຫ້ເຖິງຂັ້ນກ້າວໜ້າໃນເລື້ອງການເຈລະຈາປົດອາວຸດນິວເຄລຍ. ພຽງຢາງ ກໍບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊານຳແຜນຍຸດທະວິທີ ເມື່ອທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງໃດໆ ທີ່ຈະຟື້ນຄືນການເຈລະຈາກັບວໍຊິງຕັນ ບົນພື້ນຖານຂອງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງທັງສອງຜູ້ນຳນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງຄ່ອຍໆໝົດໄປ.
ທ່ານກິມ ກາຍ ກວນ ທີ່ປຶກສາປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ໄປແລ້ວ ໂດຍໂລກ ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ສາຍສຳພັນແບບສ່ວນຕົວ ລະຫວ່າງປະທານກິມ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກໍຍັງດີຢູ່.”
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ແຕ່ມັນເປັນຄວາມຄຶດທີ່ຂາດສະຕິ ທີ່ຄຶດວ່າ ການນຳເອົາພວກເຮົາກັບຄືນມາເຈລະຈາກັບສະຫະລັດ ໂດຍການເອົາລັດເອົາປຽບຂອງສາຍສຳພັນດັ່ງກ່າວ ຫຼື ສ້າງບັນຍາກາດສຳລັບມັນນັ້ນ.”
ອົງການສູນກາງຂ່າວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ທີ່ເປັນອົງການຂ່າວຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ກໍໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.