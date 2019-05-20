ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ ອີຣ່ານ, ໂດຍຂົ່ມຂູ່ກ່ຽວ
ກັບການທຳລາຍເຂົາເຈົ້າ ຖ້າ ອີຣ່ານ ໂຈມຕີ ສະຫະລັດ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສະຫະ
ລັດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນໃນ ທວິດເຕີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ຖ້າ ອີຣ່ານ ຢາກຕໍ່ສູ້, ນັ້ນ
ຄົງຈະເປັນຈຸດສິ້ນສຸດຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ອີຣ່ານ. ຢ່າຂົ່ມຂູ່ ສະຫະລັດ ອີກ.”
ພຽງສາມວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ປາກົດວ່າໄດ້ຖອຍຈາກອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນການ
ຢືນຢັດ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ນະໂຍບາຍທາງທະຫານຕໍ່ ອີຣ່ານ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານມີຄວາມ
ຍິນດີທີ່ຈະເຈລະຈາກັບລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ.
ເມື່ອນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງຖາມຢູ່ ທຳນຽບຂາວ ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເຮັດສົງຄາມກັບ ອີຣ່ານ ຫຼື
ບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ຕອບວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ບໍ່.”
ແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ, ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ກັບ ອີຣ່ານ ປາກົດວ່າ
ບໍ່ໄດ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນລົງ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ “ຈະຫຼວດຄຸນນະພາບຕ່ຳ” ໄດ້ຕົກລົງໃນເຂດສີຂຽວ
ໃນນະຄອນຫຼວງ ແບກແດັດ, ບໍ່ເຖິງນຶ່ງກິໂລແມັດເຄິ່ງ ຫ່າງຈາກສະຖານທູດ ສະຫະລັດ
ໃນວັນອາທິດວານນີ້. ບໍ່ມີຜູ້ໃດຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ມີຄວາມເສຍຫາຍ
ໃດໆ.
ໂຄສົກສູນກາງກອງບັນຊາການ ສະຫະລັດ ຮ້ອຍເອກ ບິລ ເອີບັນ ກ່າວວ່າ ທຳນຽບຫ້າ
ແຈ ໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ການລະເບີດຢູ່ນອກສະຖານທູດ, ແລະເວົ້າຕື່ມວ່າ, “ບໍ່ມີສະ
ມາຊິກຄົນໃດຂອງ ສະຫະລັດ ຫຼື ພັນທະມິດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ, ແລະ ກອງ
ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອີຣັກ ກຳລັງສືບສວນສອບສວນເຫດການດັ່ງກ່າວຢູ່.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂຈມຕີ
ແນວນັ້ນ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຈະນຳເອົາ ອີຣ່ານ ມາຮັບຜິດຊອບ “ຖ້າການໂຈມຕີແນວນັ້ນ
ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນໂດຍພວກກອງກຳລັງທະຫານບ້ານທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ ອີຣ່ານ.”
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກກະບົດ ຮູຕີ ໃນປະເທດ ເຢເມນ ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ໜູນລັງໂດຍ ອີຣ່ານ, ສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃສ່ສະຖານີປ້ຳນ້ຳມັນ
ຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
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