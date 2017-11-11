ປ. ທຣຳ ເດີນທາງ ຈາກເມືອງດານັງ ໄປເຖິງ ນະຄອນຫຼວງຮາໂນ່ຍ ແລ້ວ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເດີນທາງໄປເຖິງຮາໂນ່ຍ ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຫວຽດນາມ ໃນຕອນແລງຂອງວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບຢ່າງ ເປັນທາງການ ຫລັງຈາກໄດ້ພົບປະເປັນເວລານຶ່ງມື້ ກັບພວກຜູ້ນຳຂອງຫວຽດນາມ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງດານັງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ປະຈຳປີ ຂອງອົງການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກຫຼື APEC ຊຶ່ງເປັນ
ນຶ່ງໃນຫຼາຍໆກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ 5 ປະເທດ ໃນເຂດເອເຊຍຂອງ
ທ່ານ.
ໃນຕອນປິດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ 21 ປະເທດສະມາຊິກໄດ້ອອກຖະ
ແຫຼງການ ສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ເຂດການຄ້າເສລີແລະການມີຄວາມສຳ
ພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ “ລັດທິອາເມຣິກັນກ່ອນໝູ່” ຂອງທ່ານທຣຳເລີຍ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານທຣຳແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງໄດ້ໃຫ້ ຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບທິດທາງສຳລັບການຄ້າໃນເອເຊຍ ໃນ
ຄຳປາໄສຄົນລະເທື່ອ ຕໍ່ພວກຜູ້ນຳທຸລະກິດຂອງຂົງເຂດ.
ທ່ານທຣຳກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພວກນັກບໍລິຫານຂອງ APEC ວ່າ ທ່ານເຕັມໃຈ
ທີ່ຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສອງຝ່າຍ ກັບທຸກໆປະເທດ ໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ແຕ່ໄດ້
ປະຕິເສດຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍຝ່າຍ ເຊັ່ນ ຂໍ້ຕົກລົງພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາ
ຊີຟິກທີ່ປະກອບດ້ວຍ 12 ປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກປະຖິ້ມໃນມື້ທຳອິດຂອງລັດຖະບານທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສອງຝ່າຍກັບທຸກໆ
ປະເທດໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ທີ່ຕ້ອງການຢາກຈະເປັນພາຄີຂອງພວກເຮົາແລະຈະ ປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ກ່ຽວກັບການຄ້າທີ່ເປັນທຳແລະສົມສ່ວນ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະ ບໍ່ເຮັດອີກຕໍ່ໄປນັ້ນກໍຄືເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຜູກມືຂອງພວກເຮົາ
ໄວ້ ຍອມມອບອະທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ເກືອບວ່າເປັນ ໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ ເວລາປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ ຫລຸດເຄື່ອງກີດກັນຕະຫລາດລົງແຕ່ປະເທດອື່ນໆກັບພັດບໍ່ໄດ້ເປີດຕະຫຼາດຂອງຕົນ ໃຫ້ພວກເຮົາເລີຍ.
ນັບແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານທຣຳເຕືອນວ່າ ສະຫະລັດຈະ “ຄາດວ່າປະເທດ ພາຄີຂອງພວກເຮົາຈະປະຕິຕາມກົດລະບຽບຢ່າງຈິງຈັງ. ພວກເຮົາຄາດວ່າຕະຫຼາດ ຈະເປີດກວ້າງ ໃນລະດັບທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ສຳລັບທັງສອງຝ່າຍ ແລະການລົງທຶນຂອງ
ເອກກະຊົນ ບໍ່ແມ່ນພວກວາງແຜນລັດຖະບານ ຈະເປັນຜູ້ສັ່ງການໃນການລົງທຶນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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