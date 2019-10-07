ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລທຣຳຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງກ່າວຫາທ່ານນາງ ແນນຊີ ເປໂລຊີ, ປະທານສະພາຕ່ຳວ່າ ມີຄວາມຜິດຖານ "ກໍ່ອາດຊະຍາກຳຮ້າຍແຮງ ແລະກະທຳຜິດ, ແມ່ນກະທັ້ງຂາຍຊາດອີກດ້ວຍ," ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທີ່ນຳພາໂດບພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ຊຸກດັນການສືບສວນໃນການຟ້ອງ ຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ.
ລະດັບການກໍ່ອາດຊະຍາກຳທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວເຖິງ ຢູ່ໃນທວີດເຕີໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດ ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບພື້ນຖານເລີ້ມຕົ້ນໃຫ້ທຳການເອົາປະທານາທິບໍດີລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານ ທຣຳກ່າວຊ້ຳຄຳເວົ້າທີ່ໃຊ້ຕຳໜິທ່ານໂດຍສະມາຊິກສະພາຕ່ຳອາດາມ ຊິຟ (Adam Schiff), ປະທານຄະນະກຳມະການ ດ້ານສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ແລະ ໂດຍທ່ານນາງເປໂລຊີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ນຳພາໃນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ. ທ່ານທຣຳກ່າວໂຈມຕີຕໍ່ວິທີທີ່ທ່ານ ຊິຟ ພັນລະນາກ່ຽວກັບການລົມໂທລະສັບລະຫວ່າງ ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ແລະຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນ ແລະໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີກໍເວົ້າວ່າທ່ານນາງເປໂລຊີຮູ້ດີວ່າທ່ານ ຊິຟ "ຂີ້ຕົວະ ແລະຫລອກລວງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ."
ທ່ານ ຊິຟ ເວົ້າຢູ່ໃນກກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ວ່າ ບົດທີ່ຂຽນເນື້ອໃນຄຳເວົ້າຢູ່ໃນການສົນທະນາທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານທຣຳ ກັບ ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ເມື່ອອ່ານເບິ່ງແລ້ວຄ້າຍກັບວ່າ “ມັນເປັນການຂົ່ມຂູ່ຂອງການກໍ່ອາດຊະຍາກຳແບບມີການຈັດຕັ້ງຢ່າງເຕັມແບບສະບັບເລີຍ,” ແລະການເວົ້າຕາມສະບັບຂອງທ່ານຊິຟນັ້ນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີລັກສະນະຕະຫລົກ.
ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕຳໜິຂອງທ່ານທຣຳທີ່ເວົ້າກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຕໍ່ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຊິຟຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ "ແຕ່ວ່າທ່ານກໍເວົ້າຖືກຢູ່ອັນນຶ່ງ — ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບໍ່ຕ້ອງມີໃຜເອົາໄປເວົ້າຕະຫລົກຫລິ້ນດອກ. ຄຳເວົ້າແລະການກະທຳຂອງທ່ານເອງ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕາຢາກຫົວຢູ່ໃນໂຕຂອງມັນຢູ່ແລ້ວ,".
ການສືບສວນໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີກຳລັງເດີນໜ້າຕໍ່ໄປໃນອາທິດນີ້ ໂດຍທີ່ຄະນະກຳມະການດ້ານສືບລັບ, ດ້ານການຕ່າງປະເທດ ແລະດ້ານກວດກາຂອງສະພາຕ່ຳ ມີກຳນົດທີ່ຈະຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຈາກຜູ້ສຳຄັນອີກຫລາຍຄົນ. ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ພວກເພິ່ນມີກຳນົດຈະຮັບຟັງ ຄຳໃຫ້ການຈາກເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະພາບຢູໂຣບ, ທ່ານ ກອກດອນ ຊັນແລນ (Gordon Sondland). ໃນວັນສຸກແມ່ນມີກຳນົດຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຂອງທ່ານນາງມາຣີ ໂຢວາໂນວິດຈ໌ (Marie Yovanovitch), ຜູ້ທີ່ຖືກຮຽກກັບຈາກການບ່ອນປະຈຳການຂອງທ່ານນາງໃນນາມເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳຢູເຄຣນ.
ຄະນະກຳມະການເຫລົ່ານັ້ນຂອງສະພາຕ່ຳ ຍັງລໍຖ້າຄຳຕອບສຳລັບໝາຍເກາະຂອງພວກເພິ່ນທີ່ຮຽກເອົາເອກະສານມາຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທຳນຽບຂາວ ແລະຈາກທ່ານ ຣູດີ ຈູລີອານີ (Rudy Giuliani) ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ອີກດ້ວຍ.