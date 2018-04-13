ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີແບບລະມັດລະວັງກັບຂ່າວທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະ
ລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຕ້ອງການຢາກກັບຄືນມາຮ່ວມພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ
ຫຼື TPP.
ທ່ານໂຕຊິມິສສຸ ໂມເຕກິ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າຍີ່ປຸ່ນກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ “ຖ້າ
ຫາກນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຊັ່ງຊາຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວເຖິງຄວາມສຳຄັນ
ແລະຜົນຂອງພາຄີຂ້າມມະຫາສະມຸດປາຊິຟິກ ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ຕ້ອງຍິນດີຕ້ອນ
ຮັບ.”ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້ານີ້ "ເປັນສິ່ງລະອຽດອ່ອນທີ່ເຮັດດ້ວຍແກ້ວ" ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເຈລະຈາຄືນໃໝ່ ໃນພາກສ່ວນໃດໆກໍຕາມຂອງຂໍ້ຕົກລົງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການຄ້າຂອງ
ທ່ານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສຶກສາເບິ່ງການທີ່ຈະກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກ ລົງການຄ້າຂອງ
ບັນດາປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກທີ່ທ່ານໄດ້ປະຖິ້ມ ໃນປີກາຍນີ້
ສາມມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກລັດທີ່ປູກຝັງ ກ່າວຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຄ້າດ້ານກະສິກຳ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ບອກທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດຂອງທ່ານຄືທ່ານແລຣີ ຄັດໂລ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ
ທ່ານໂຣເບີດ ໄລທາຍເຊີ ຊັ່ງຊາເບິ່ງຜົນປະໂຫຍດເຖິງການກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມ TPP ຊຶ່ງ
ເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ.
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດເນບຣາສກາ ທ່ານເບັນ ແຊັສຊີ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກ ຂອງ
ພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ໄດ້ຕິຕຽນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວ
ຢູ່ໃນຈຸດນຶ່ງຂອງກອງປະຊຸມທີ່ປະທານາທິບໍດີຫຼຽວໄປຫາທ່ານຄັດໂລ ແລະກ່າວວ່າ
“ແລຣີ ໄປເຮັດໃຫ້ມັນແລ້ວສາ.”
ທ່ານແຊັສຊີ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດປູກຝັງຢູ່ເຂດພາກກາງທາງທິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງໄປ
ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານຮ້ອງການປ່ຽນແນວຄິດ ຂອງປະທານາທິ
ບໍດີທຣໍາ ກ່ຽວກັບການຄ້າ ຂ້າມມະຫາສະມຸດວ່າ “ເປັນຂ່າວດີ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ປະທາ
ນາທິບໍດີໄດ້ໃຫ້ “ການຢືນຢັນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເຖິງແນວຄິດທີ່ ວ່າ TPP ບັດນີ້ ຈະ
ເປັນການງ່າຍຂຶ້ນ ສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາມັກເວົ້າວ່າ ທ່ານມັກຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສອງຝ່າຍ ແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້
ຕົກລົງກັບຫຼາຍໆປະເທດ ໂດຍເຊື່ອວ່າ ສະຫະລັດ ຮັບມືບໍ່ໄດ້ດີປານໃດກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ໆ. ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ໃນທັນທີເທື່ອວ່າເປັນຫຍັງບັດນີ້ ທ່ານຈຶ່ງເປີດ
ກວ້າງ ຕໍ່ການກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມ TPP.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວ ຕະຫຼອດການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານວ່າ “ພາຄີຂ້າມມະ
ຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ແມ່ນໄພພິບັດອີກອັນນຶ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດແລະຊຸກຍູ້ໂດຍກຸ່ມຜົນປະໂຫຍດ
ພິເສດ ທີ່ຕ້ອງການລ້າງຜານປະເທດຂອງພວກເຮົາ ພຽງແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ລ້າງຜານປະເທດ
ຂອງພວກເຮົາ. ນັ້ນຄືຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ມັນເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຮ້າຍແຮງ ມັນເປັນການ
ລ້າງຜານປະເທດຂອງພວກເຮົາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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