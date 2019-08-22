ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເລີກການ
ເດີນທາງໄປປະເທດ ເດັນມາກ ເພາະວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້
ໃຫ້ຄຳເຫັນທີ່ “ບໍ່ມ່ວນ” ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການສະເໜີຂອງທ່ານໃຫ້ປະເທດ ເດັນ
ມາກ ຂາຍເກາະ ກຣີນແລນ ໃຫ້ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນບໍ່
ແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ມ່ວນ, ວິທີທີ່ລາວປະຕິເສດຂ້າພະເຈົ້າ. ລາວໄດ້ປະຕິເສດສະຫະລັດ.
ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າມັນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເດັນມາກ ທ່ານນາງ ແມັດເດີ ເຟຣເດີຣິກສັນ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າ
ວານນີ້ວ່າ ທ່ານນາງເສຍໃຈ ແລະ ຕົກໃຈທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຍົກເລີກແຜນການຢ້ຽມຢາມ
ເດັນມາກ ຂອງທ່ານຢ່າງກະທັນຫັນ ຍ້ອນການປະຕິເສດຕໍ່ການສະເໜີຂອງທ່ານທີ່ຈະ
ຊື້ເກາະ ກຣີນແລນ, ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດຍຸດທະສາດທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອ ພ້ອມກັບ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍແຮ່ທາດ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງອານາຈັກ ເດັນມາກ ນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ເຟຣເດີຣິກສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ໂກເປັນເຮເກັນ
ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ກັບການຢ້ຽມຢາມນັ້ນ, ການກະກຽມຂອງພວກ
ເຮົາ ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ.” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ມັນຈະເປັນໂອກາດ ທີ່ຈະສະ
ເຫຼີມສະຫຼອງສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ.
ບັນດານັກການເມືອງ ເດັນມາກ ໄດ້ຕຳໜິການຍົກເລີກແຜນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ
ວ່າ “ການປະຕິເສດຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ມີມາລະຍາດ.
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເດັນມາກ ທ່ານ ໄມເກິລ ອາສຕຣຸບ ເຈັນເຊັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ມັນແມ່ນການດູຖູກຈາກເພື່ອນ ແລະ ພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດ.” ທ່ານເວົ້າຕື່ມວ່າ ທ່ານ
ທຣຳ “ຂາດແມ່ນກະທັ້ງທັກສະພື້ນຖານດ້ານການທູດ.”
ອະດີດລັດຖະມົນຕີທຸລະກິດຂອງ ເດັນມາກ ທ່ານ ຣາສມັສ ຈາລອຟ ໄດ້ກ່າວໃນ
ທວິດເຕີວ່າ “ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ທຣຳ ຈະຄິດວ່າພາກສ່ວນນັ້ນຂອງປະເທດຂອງ
ພວກເຮົາແມ່ນມີໃຫ້ຂາຍ. ແລ້ວກໍໄດ້ດູຖູກດ້ວຍການຍົກເລີກການຢ້ຽມທີ່ທຸກຄົນໄດ້
ກະກຽມ. ກະລຸນາສະແດງຄວາມເຄົາລົບຫຼາຍກວ່ານີ້ດ້ວຍ.”
ນັກການເມືອງນິຍົມຊ້າຍ ທ່ານ ເປີນິລ ສກິບເປີ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “ທ່ານ ທຣຳ
ອາໄສຢູ່ໃນໂລກອື່ນ. ເພິ່ງພາແຕ່ຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເຄົາລົບ.”
ທ່ານ ຊໍເຣັນ ເອັສເປີສັນ, ຈາກພັກປະຊາຊົນ ເດັນມາກ ທີ່ນິຍົມຂົວຈັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ດູຖູກລາຊິນີ ມາກາເຣັດ, ເຊິ່ງແມ່ນປະມຸກຂອງ ເດັນມາກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້
ເຊື້ອເຊີນ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ເມລາເນຍ
ທຣຳ ໄປຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ.