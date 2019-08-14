ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຈມຕີນະໂຍບາຍການຄ້າແລະການເງິນຂອງຈີນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນໃນຄວາມກົດດັນຂອງປັກກິ່ງ ຕໍ່ຮົງກົງ. ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ນະຄອນ ພິຕສເບີກ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ຈີນ ໄດ້ໃຊ້ເລ່ຫຼ່ຽມເພື່ອຄວບຄຸມອົງການການຄ້າໂລກ ແລະເງິນຢວນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ. ແຕ່ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງປັກກິ່ງກັບຮົງກົງນັ້ນ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຊລາຕິກາ ໂຮກ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການປະທ້ວງຢູ່ສະໜາມບິນຮົງກົງ ໄດ້ເລີ້ມມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ປະທະກັບຕຳຫຼວດ ໃນການລົບກວນພວກຜູ້ໂດຍສານ
ທາງອາກາດ. ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ເປັນສະຖານະການ
ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງອອກມາວ່າ ມັນຄົງຈະຈົບລົງດ້ວຍດີ ຊຶ່ງປະທາ
ນາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ:“ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຮົງກົງ ແມ່ນເປັນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
ຢ່າງແຮງ. ພວກເຮົາຈະເບິ່ງໄປວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ມັນຈະຍຸຕິລົງດ້ວຍດີ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ມັນຄົງຈະດຳເນີນໄປດ້ວຍດີສຳລັບທຸກໆ
ຄົນ,ຊຶ່ງຈະຮວມທັງຈີນ, ນຳດ້ວຍ.”
ໃນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ປັກກິ່ງ ໄດ້ສົ່ງ
ທະຫານໄປຍັງຊາຍແດນຮົງກົງ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທຸກຜູ້ທຸກຄົນ “ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ
ແລະປອດໄພ.” ແຕ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເອົາທ່າທີກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ເປັນການ
ໂຕ້ຖຽງ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ໄປຍັງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ຝ່າຍຄ້ານ
ມອງເຫັນວ່າຮ່າງກົດໝາຍທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນເປີດໂອກາດໃຫ້ປັກກິ່ງ ດຳເນີນການໄດ້ຕາມ
ລຳພັງ ທີ່ຈະຈັບກຸມພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທຳລາຍປະຊາ
ທິປະໄຕໃນຮົງກົງ. ພວກຜູ້ຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ພາກັນໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານເລື້ອງ
ດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນມາ.
ແຕ່ໃນເລື້ອງການຄ້າແລະການເສດຖະກິດນັ້ນ, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີແບບບໍ່ແຮງ
ຕໍ່ຈີນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຈີນໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປຸ້ນສະດົມປະເທດຂອງພວກເຮົາ ມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີແລ້ວ ແລະດ້ວຍເງິນຂອງພວກເຮົາ ແລະການສະໜັບສະໜຸນຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າກໍສວຍໂອກາດຕໍ່ກົດລະບຽບການຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ແລະຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເປັນຄົນດີເດີ ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ‘ສວຍໂອກາດ’ ນັ້ນ.”
ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າ ຄວບຄຸມເງິນຕາຂອງຕົນ, ແຕ່ຈີນໄດ້ປະຕິເສດ. ພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນ ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການກ່າວອ້າງອີງຂອງຈີນ.
ທ່ານຄຣິສຕອບເຟີ ແດມບິກ ນັກວິເຄາະເສດຖະກິດມະຫາພາກຈາກທະນາຄານແຊັກໂຊ ກ່າວເປັນພາສາຝຣັ່ງວ່າ “ຖ້າຈະເວົ້າແບບບໍ່ມີອະຄະຕິແລ້ວ, ຈີນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນໃດໆ. ດັ່ງທີ່ອົງການກອງທຶນນາໆຊາດຫຼືອົງການ International Monetary Fund ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ໃນລາຍງານໃນຮອບຫຼາຍໆປີຜ່ານມານີ້ ອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນຢວນຂອງຈີນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເສດຖະກິດຂອງຈີນ. ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເປັນການຜິດພາດທີ່ທາງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ຈີນ ຢາກໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ ຈຶ່ງຫລຸດຄ່າເງິນຢວນຂອງຕົນລົງ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ເງິນຫຼາຍໆພັນລ້ານໂດລາ ໂດຍການເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຈີນ, ແຕ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານໄດ້ປະ ກາດເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ຈະເລື່ອນການເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຈີນ ໄປຈົນຮອດກາງເດືອນທັນວາ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກຊາວອາເມຣິກັນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
U.S. President Donald Trump attacked China's trade and financial policies, but refused to criticize Beijing's pressure on Hong Kong. In a speech Tuesday in Pittsburgh, Trump said China has manipulated the World Trade Organization and the Chinese currency to its advantage. But he said tensions between Beijing and Hong Kong are to be resolved between them. VOA's Zlatica Hoke reports.
Protests at the Hong Kong airport turned violent Tuesday as demonstrators clashed with police disrupting air travel. President Trump called it a tough situation and expressed hope that all will end well.
Donald Trump, U.S. president:
"The Hong Kong thing is a very tough situation, very tough. We'll what see what happens. But I'm sure it'll work out. I hope it works out for everybody, including China, by the way."
Earlier Tuesday, Trump said he learned that Beijing deployed troops to the border with Hong Kong and called on everyone to "stay calm and safe." But he refused to take a stance on the controversial bill, which would allow the extradition of criminal suspects to mainland China. Opponents see the bill as giving Beijing a free hand in capturing dissidents and further encroaching on Hong Kong's democracy. Millions have been rallying against it since June.
But on the subject of trade and economy, Trump took several jabs at China on Tuesday.
Donald Trump, U.S. president:
"China made themselves - they did a good job. But they ripped off our country for years, and with our money and World Trade Organization backing. And then they took advantage of the rules of the World Trade Organization. And I'm being nice when I say 'took advantage.' "
Trump also accused China of manipulating its currency, which Beijing denies. Some analysts support China's claim.
Christopher Dembik, Macroeconomic Analysis in Saxo Bank (in French):
"Objectively speaking, China hasn't manipulated the exchange rate. As the International Monetary Fund pointed out in its recent years' reports, the Chinese yuan (RMB) exchange rate is consistent with China's economy. So it's completely wrong that U.S. President Trump says China increases its competitiveness by devaluating the yuan."
Trump said the United States has made billions of dollars by imposing tariffs on Chinese imports, but on Tuesday he announced his decision to delay additional tariffs on Chinese goods until mid-December to protect American consumers.
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