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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່​ານ ທ​ຣຳ ເອີ້ນ​ການ ສອບ​ສວນ ເພື່ອ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງວ່າ "ການ​ກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ"

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ລົມ​ກັບ​ຕຳຫຼວດ​ເມືອງ ຈາກ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຢູ່​ເດີນ​ຫຍ້າ​ທິດ​ໃຕ້​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 26 ກັນ​ຍາ, 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້ຕຳ​ໜິ​ການສອບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ
​ຕໍ່​ທ່ານ​ດັ່ງ​ກັບການ “ກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ,” ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຫົວ​ໜ້າ​ຂ​ອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສະ​
ພາ​ຕ່ຳຫຼາຍ​ຄົນ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ກ່ຽວ
​ກັບ ການ​ກີດ​ກັ້ນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຮວບ​ຮວມ​ເອ​ກະ​ສານ ແລະ ສຳ​ພາດ​ຜູ້​ເຫັນ
​ເຫດ​ການ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽນ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຮູ້ຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ
ກວ່າ​ເກົ່າ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ນັ້​ນ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ສະຫຼຸບ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຟ້ອງ​
ຮ້ອງ, ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ, ມີ​ເຈ​ຕະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ຍາດ​ເອົາ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ
​ຊົນ, ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ເສ​ລີ​ພາບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂໍ້​ທີ​ສອງ
​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ສາ​ສະ​ໜາ, ກອ​ງ​ທັບ, ກຳ​ແພງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແລະ ສິ​ດ​ທິ​ຕ່າງໆ​ຈາກ​
ພະ​ເຈົ້າ ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ່ວນຫຼາຍ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບ
​ສວນ​ເພື່ອ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​
ການ​ຕໍ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ພາຍ​ໃຕ້​ອຳ​ນາດ​ຕາມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຫຼືບໍ່ ເພື່ອ​ປົດ​
ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຜູ້​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ໃນ “ການ​ທໍ​ລະ​ຍົດ​, ການ​ໃຫ້​ສິນ​ບົນ ຫຼື ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ລະ​
ດັບ​ສູງ ແລະ ຄວາມ​ຜິດ​ທາງ​ອາ​ຍາ.”

ຜູ້ກວດ​ສອບ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ພະ​ນັກ
​ງານ​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ, ​ສຳຫຼວດ, ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ສືບ​ລັບ
​ຂອງ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ແລະ ສະ​ພາ​ສູງ, ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ
​ຊິກ​ສະ​ພາ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສືບ​ສວນ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ
​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກັບ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ
ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ, ສຳຫຼວດ ແລະ ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ຂໍ​ຟັງ
​ການ​ໃຫ້​ປາກ​ຄຳ​ຈາກ​ອະ​ດີດ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ​ ປະ​ຈຳ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​
ນາງ ມາ​ຣີ ໂຢ​ວາ​ໂນ​ວິ​ຈ໌ ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້​, ແຕ່​ໄດ້​ຖືກ​ເລື່ອນ​ອອກ​ຈົນ​ຮອດ​ທິດ​ໜ້າ. ອະ​
ດີດ​ທູດ​ພິ​ເສດ ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ເຄີດ ໂວ​ລ​ເກີ ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​
ປາກ​ຄຳ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ທັງຫຼາຍ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້​ອື່ນ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຜິດ​ໃນ​ການ​ລົມ​ກັບ​ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ. ຜູ້​ປະ
​ກາດ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ໄດ້​ຮ່າງ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ທ່ານ
ທ​ຣຳ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂໍ​ໃຫ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປີ 2020 ດ້ວຍ​
ການ​ຂໍ​ໃຫ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ
ໂຈ ໄບ​ເດັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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