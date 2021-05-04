ທ່ານ ທຣຳ ເອີ້ນການຜ່າຍແພ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ວ່າ “ການຂີ້ຕົວະຄັ້ງໃຫຍ່”

ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃນການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງເອົາຕຳແໜ່ງຄືນໃຫ້ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ເມື່ອວັນຈັນຂອງ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ທ່ານຍັງອ້າງວ່າທ່ານຖືກສໍ້ໂກງການດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວອີກສະໄໝນຶ່ງ, ເຮັດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນບາງຄົນຂັດແຍ້ງກັນເອງ ແລະ ທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ໄຊຊະນະທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານ ໄບເດັນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງຄັ້ງໃໝ່ວ່າ “ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ 2020 ທີ່ສໍ້ໂກງຈາກມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າ ການຂີ້ຕົວະຄັ້ງໃຫຍ່.”
ຄຳເຫັນຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີຈາກຄະລືຫາດທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ ຂອງທ່ານໃນລັດ ຟລໍຣິດາ ໄດ້ຖືເອົາຄຳເຫັນທີ່ວ່າ “ຂີ້ຕົວະຄັ້ງໃຫຍ່” ໂດຍຄູ່ແຂ່ງການເມືອງຂອງທ່ານ ເພື່ອອະທິບາຍການກ່າວອ້າງວ່າທ່ານໄດ້ຊະນະ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເດັດຂາດໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ 306 ຕໍ່ 232 ເຊິ່ງໄດ້ພິຈາລະນາຜົນທີ່ອອກມາໃນການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຕ່າງໆ, ແລະ ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍ 7 ລ້ານຄະແແນນຂອງປະຊາຊົນ.
ຫຼັງຈາກທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງໃນວັນຈັນວານນີ້, ນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ຕຳໜິວິຈານທ່ານທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາຍິງ ທ່ານນາງ ລິສ໌ ເຊນີ ຈາກລັດ ໄວໂອມິງ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ 2020 ບໍ່ໄດ້ຖືກລັກຂະໂມຍໄປ. ຄົນໃດທີ່ອ້າງວ່າມັນເປັນ ແມ່ນກຳລັງເຜີຍແຜ່ຄຳຂີ້ຕົວະທີ່ໃຫຍ່, ຫັນຫຼັງໃຫ້ລະບຽບກົດໝາຍ, ແລະ ສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານນາງ ເຊນີ ແມ່ນນຶ່ງສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 10 ຄົນໃນສະພາຕໍ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ທຣຳ ສຳລັບການຍຸແຍ່ຝູງຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃຫ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ສະພາກຳລັງຢັ້ງຢືນການຊະນະຄະແນນສຽງຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງໂດຍທ່ານ ໄບເດັນ. ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ 5 ຄົນ ເສຍຊີວິດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະຮັບຮອງຜູ້ລົງແຂ່ງເລືອກຕັ້ງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຄົນໃດຜູ້ທີ່ລົງແຂ່ງກັບທ່ານນາງ ເຊນີ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາຕໍ່າຂອງປີໜ້າ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວສະໜັບສະໜູນສຳລັບຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນອີກຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ຄັດຄ້ານສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ 10 ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນສຸດທ້າຍຂອງການດຳ ລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຫຼື ສະມາຊິກສະພາສູງ 7 ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອລົງໂທດທ່ານ ໃນການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງທ່ານໃນສະພາສູງເຊິ່ງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖືກຕັດສິນພົ້ນໂທດ.