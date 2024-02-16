ການໂຕ້ຖຽງກັນ ຂອງທ່ານທຣຳ ແລະ ທ່ານໄບເດັນ ກ່ຽວກັບ NATO ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງອາເມຣິກາ ຢູ່ໃນໂລກ

ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ສະແດງຄວາມຄິດຄຳເຫັນແບບໜັກແໜ້ນວ່າ ຖ້າຫາກໄດ້ຖືກເລືອກ, ທ່ານຈະບໍ່ປົກປ້ອງ ບັນດາສະມາຊິກ NATO ທີ່ບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ, ແລະ ບັນດາບ້ວງເງິນດ້ານການທະຫານສຳລັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ຍັງຕິດຂັດຢູ່ສະພາ, ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງກຳລັງປາກົດຂຶ້ນ ກັບວິທີທີ່ປະທານາທິບໍດີອາເມຣິກັນ 2 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກຂອງພວກເຂົາ ເບິ່ງບົດບາດຂອງອາເມຣິກາຢູ່ໃນໂລກ.
ທ່ານໄບເດັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພັນທະມິດໃນການຕໍ່ຕ້ານສັດຕູເປັນຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ, ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໂດຍລວມ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ. ທ່ານ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ມີແນວໂນ້ມວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ, ກຳລັງຊຸກຍູ້ແນວຄວາມຄິດແບບໂດດດ່ຽວ "America First" ຂອງທ່ານ ອີກຄັ້ງ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນໃນບັນດາພັນ ທະມິດ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ.
ບັນຫາຢູ່ບ່ອນວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະປະຕິບັດຕາມຫຼັກການປ້ອງກັນຮ່ວມກັນ ພາຍໃຕ້ມາດຕາທີ 5 ຂອງກົດບັດເນໂຕ (NATO), ຊຶ່ງກຳນົດໃຫ້ສະມາຊິກຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການບຸກໂຈມຕີຈາກພາຍນອກ ແນວໃດ. ໃນຄຳປາໄສໃນການໂຄສະນາຫາສຽງໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ໂອ້ອວດວ່າ ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ, ຄັ້ງນຶ່ງ ທ່ານເຄີຍໄດ້ກ່າວເຕືອນຜູ້ນຳອົງການ NATO ວ່າ ທ່ານຈະຍອມໃຫ້ຣັດເຊຍ ເຮັດສິ່ງທີ່ຣັດເຊຍຕ້ອງການ ຕໍ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພັນທະມິດທີ່ “ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ” ໃນການປະກອບສ່ວນ 2 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດໃຫ້ແກ່ການໃຊ້ຈ່າຍທາງທະຫານ.
ຄຳປາໄສດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນ ໃນບັນດາປະເທດພັນທະມິດ NATO ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນຕໍ່ສູ້ຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເມື່ອສອງປີກ່ອນ, ແຕ່ບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງທ່ານ ທຣຳ ເບິ່ງວ່າ ເປັນພຽງຄຳເວົ້າເພື່ອໂຄສະນາຫາສຽງ ເທົ່ານັ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຢູ່ອີກບ່ອນນຶ່ງ ໃນຕອນແລງວັນພຸດ, ທ່ານທຣຳ ບອກເລື່ອງນີ້ຄືນອີກຄັ້ງ, ໂດຍກ່າວວ່າ "ຟັງເດີ, ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຈ່າຍເງິນ, ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ປົກປ້ອງ. ຕົກລົງເນາະ?"
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຈົ່ມມາດົນນານແລ້ວວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຕ້ອງແບກຫາບສ່ວນແບ່ງ ທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທຳຈາກພາລະຂອງພັນທະມິດ 31 ປະເທດ. ໃນຊ່ວງຫຼາຍເດືອນກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ໃນປີ 2016 ຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະປະສິດທິຜົນຂອງ ເນໂຕ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ “ລ້າສະໄໝ.”
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ